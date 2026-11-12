Đoàn công tác Viện KSND Tối cao Lào tìm hiểu thực tế tại Trại giam Định Thành

Ngày 12/11, đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Sulychanh Yengmala, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và Tập huấn kiểm sát làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc, tìm hiểu thực tế công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân tại Trại giam Định Thành (Cục C10, đóng trên địa bàn tỉnh An Giang).

Ban Giám thị Trại giam Định Thành tiếp đoàn công tác Viện KSND Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tiếp và làm việc với đoàn có TS Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh; Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Định Thành; lãnh đạo Viện KSND tỉnh An Giang; Ban Giám thị, Ban chỉ huy các Đội nghiệp vụ Trại giam Định Thành.

Đồng chí Sulychanh Yengmala và TS Huỳnh Đông Bắc phát biểu tại buổi làm việc.

Đây cũng là dịp quan trọng để ngành Kiểm sát và lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam hai nước có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, học hỏi lẫn nhau trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đặc biệt là công tác quản lý, thi hành án phạt tù và giáo dục, cảm hóa người phạm tội hướng thiện.

Các đại biểu tham quan thực tế cơ sở hạ tầng Trại giam Định Thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Định Thành bày tỏ niềm vinh dự và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Sulychanh Yengmala cùng các thành viên đoàn công tác Viện KSND Tối cao Lào đến thăm, làm việc tại đơn vị. Đại tá Phan Văn Hái nhấn mạnh, chuyến thăm là nguồn động viên tập thể CBCS Trại giam Định Thành, đồng thời là minh chứng sinh động cho tình cảm đồng chí, anh em gắn bó keo sơn giữa lực lượng Tư pháp và Trại giam hai nước.

Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Định Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác Viện KSND Tối cao Lào nghe Ban Giám thị Trại giam Định Thành giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ cũng như những thành tựu nổi bật của đơn vị trong công tác quản lý, giam giữ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân.

Các đại biểu tham luận tại buổi làm việc.

Đoàn công tác Viện KSND Tối cao Lào tặng quà lưu niệm Trại giam Định Thành.

Đặc biệt, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các công tác trọng tâm, như: quy trình tiếp nhận, phân loại phạm nhân; việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho phạm nhân; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; cũng như việc triển khai thực hiện các chính sách khoan hồng của Nhà nước như đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Ban giám thị Trại giam Định Thành tặng quà lưu niệm đoàn công tác Viện KSND Tối cao Lào.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát tham gia đoàn công tác cũng có những trao đổi thiết thực về góc độ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành kiểm sát, nghiên cứu khoa học pháp lý và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lý luận với thực tiễn thi hành án hình sự tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sulychanh Yengmala gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đoàn kết mà Ban Giám thị Trại giam Định Thành, đại diện Trường Đại học Kiểm sát cùng CBCS đơn vị đã dành cho đoàn.

Viện KSND tỉnh An Giang tặng quà lưu niệm đoàn công tác Viện KSND Tối cao Lào.

Đồng chí Sulychanh Yengmala đánh giá cao quy trình quản lý khoa học, bài bản, tính nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại giam Định Thành. Đồng thời nhấn mạnh những kinh nghiệm thực tiễn quý báu thu hoạch được qua chuyến thăm này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích để Viện KSND Tối cao Lào vận dụng vào quá trình thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án phạt tù tại đất nước Lào trong thời gian tới.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Sulychanh Yengmala và các thành viên trong đoàn trực tiếp khảo sát, tham quan thực tế cơ sở hạ tầng, khu vực buồng giam, khu vực lao động, hướng nghiệp, học nghề, thư viện và nhà ăn của phạm nhân tại Trại giam Định Thành.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trực tiếp chứng kiến đời sống sinh hoạt, kết quả lao động sản xuất, học tập của các phạm nhân tại đây, đoàn công tác Viện KSND Tối cao Lào bày tỏ ấn tượng trước môi trường giam giữ sạch sẽ, nền nếp, kỷ cương nhưng luôn đảm bảo tính nhân đạo, giúp người lầm lỗi yên tâm tư tưởng, tích cực học tập, lao động để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.