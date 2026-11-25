Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Về phía tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và xã Trường Hà.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; dành phút tưởng niệm Người cùng các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi bày tỏ niềm xúc động khi được về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi Người đặt dấu chân đầu tiên khi trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đoàn công tác nguyện học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Người, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tiếp đó, đoàn công tác tham quan suối Lê-nin, hang Cốc Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những ngày đầu trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam năm 1941.