Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 15/11, trong khuôn khổ Hội thảo trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13, Đoàn công tác hai cơ quan đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, tỉnh Nghệ An.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doan-cong-tac-van-phong-quoc-hoi-viet-nam-va-lao-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-10443680.html