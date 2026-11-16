Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong dòng chảy phát triển của Thủ đô Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Sức mạnh ấy không chỉ được tạo nên từ những chủ trương, chính sách lớn mà còn được vun đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày.