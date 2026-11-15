Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Thắng

Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn, Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Lào do Phó Chủ nhiệm Bounthan Bounvilay làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Thắng

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời dành thời gian tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Người và những dấu mốc lịch sử gắn liền với quê hương, gia đình, thời niên thiếu cũng như hai lần Người về thăm quê.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Quốc hội Bùi Thế Cử dâng hương tưởng tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Thắng

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên là địa chỉ đỏ có giá trị đặc biệt trong hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ nhiều di tích, tài liệu và hiện vật quý gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Người. Đây không chỉ là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ mà còn là điểm đến có ý nghĩa sâu sắc đối với bạn bè quốc tế khi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các đại biểu tham quan Di tích Làng Sen. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Trước đó, Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội hai nước đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào tại xã miền núi Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm, thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do và nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài các Anh hùng Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Phạm Thắng

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài các Anh hùng Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Phạm Thắng

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài các Anh hùng Liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Phạm Thắng

Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trên đất nước Lào. Được xây dựng từ năm 1976, đây là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng thời là nghĩa trang duy nhất mang tên hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tại tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Phạm Thắng

Trong hai cuộc kháng chiến, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã kề vai, sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, góp phần xây dựng, bảo vệ các vùng giải phóng, củng cố lực lượng vũ trang và phát triển phong trào cách mạng trên khắp các địa bàn Thượng Lào, Trung Lào và Hạ Lào. Sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã góp phần vun đắp tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Phạm Thắng

Chuyến thăm, dâng hương tại hai địa chỉ đỏ ở Nghệ An là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình cảm, sự trân trọng đối với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước; đồng thời tiếp tục khẳng định nền tảng lịch sử và giá trị bền vững của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị lịch sử và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vẫn luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ. Đó cũng là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực