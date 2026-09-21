Đoàn công tác Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia kiểm tra nông thôn mới tại xã Tà Lài

Đoàn công tác tham quan Trường mầm non Phú Thịnh tại ấp 2, xã Tà Lài. Ảnh: B.Nguyên

Tà Là là địa phương có sự đa dạng về bản sắc với 16 dân tộc thiểu số và 5 tôn giáo. Sau sáp nhập, xã đã triển khai nhiều nội dung và đạt được một số kết quả quan trọng, nổi bật trên nhiều lĩnh vực trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó, đầu tư hạ tầng nông thôn; phát triển sản xuất nông nghiệp và chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao. Các thiết chế văn hóa cơ sở được khai thác hiệu quả. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được phát huy.

Đoàn công tác tham quan tuyến đường nội đồng tại ấp 3, xã Tà Lài. Ảnh: B.Nguyên

Xã Tà Lài đặt mục tiêu phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2027. Đến nay, kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt 32/47 nội dung tiêu chí, một số chỉ tiêu còn lại đang rà soát đánh giá hoàn thiện. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp một số khó khăn như: Hệ thống giao thông ngõ xóm chưa đồng bộ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp; chưa hoàn thiện quy hoạch chung xã theo địa giới hành chính mới; cơ sở vật chất văn hóa còn thiếu; chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất còn hạn chế...

Đoàn công tác khảo sát dự án đường Đập Vàm Hô thuộc ấp 4 đang được đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2026. Ảnh: B.Nguyên

Bà Tô Thúy Nga, Trưởng phòng Nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia đánh giá: Trong xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai là điển hình, tấm gương để nhân rộng cho cả nước. Mục tiêu đặt ra rất nhiều thách thức đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện. Tuy Tà Lài là xã khó khăn của thành phố Đồng Nai nhưng kết quả khảo sát thực tế, xã Tà Lài thực hiện tốt hơn so với mặt bằng trên cả nước. Trong đó, qua kiểm tra thực tế và rà soát lại báo cáo, xã có nhiều tiêu chí đã đạt so với báo cáo của địa phương. Tuy nhiên, xã vẫn còn một số tiêu chí khó như về tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; vướng về tiêu chí quy hoạch… Mong xã quyết tâm, nỗ lực để đầu năm 2027 hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới và tiếp tục hướng đến xây dựng xã nông thôn mới hiện đại.

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tà Lài về kết quả xây dựng nông thôn mới. Ảnh: B.Nguyên