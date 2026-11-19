Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (thứ 2 từ trái sang); Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long (bên phải); Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên trái) thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Cùng tham gia đoàn có: Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy.

Tại cuộc gặp gỡ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ sự trân trọng, kính chúc nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình mạnh khỏe, vui vẻ và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, niềm tin để thế hệ trẻ noi gương, phấn đấu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (thứ 3 từ trái sang); Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể TƯ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long (bên trái); Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (thứ 2 từ trái sang) thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Các thành viên trong đoàn ôn lại chặng đường hoạt động phong phú của nguyên Phó Chủ tịch nước trên nhiều lĩnh vực từ công tác ngoại giao tại Hội nghị Paris, ngành giáo dục đến các trọng trách lãnh đạo đất nước. Đoàn cũng báo cáo, chia sẻ với nguyên Phó Chủ tịch nước về công tác tập hợp, gắn kết của khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định MTTQ Việt Nam quyết tâm tiếp nối truyền thống, không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tại buổi thăm, các đại biểu cũng trao đổi thân mật với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình về một số công việc chuyên môn, tư liệu lịch sử cũng như định hướng hoạt động thời gian tới. Dù ở tuổi cao, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn giữ sự minh mẫn, thần thái đôn hậu và đặc biệt luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với tiến trình phát triển của dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (bên trái) thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên trái) thăm nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh năm 1927) là nhà ngoại giao, nhà chính trị xuất sắc của Việt Nam, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và tổ chức Hội Phụ nữ. Trưởng thành từ phong trào phụ nữ cơ sở, ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bà đã tham gia hoạt động trong phong trào phụ nữ cứu quốc, đảm nhiệm cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cứu quốc Sài Gòn - Chợ Lớn (giai đoạn 1945-1951). Trong kháng chiến chống Mỹ, trên cương vị Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam (từ năm 1960), bà trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, góp phần tập hợp, vận động phụ nữ miền Nam đấu tranh giải phóng dân tộc và mở rộng tình đoàn kết với phong trào phụ nữ tiến bộ trên thế giới. Giai đoạn 1969-1976, với trọng trách Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris, bà trở thành nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam; trực tiếp đặt bút ký Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục giữ nhiều cương vị lãnh đạo như Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1976-1987), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (nhiệm kỳ 1982-1987), Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (1987-1992) và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992-2002). Bà cũng là Chủ tịch đầu tiên và gắn bó lâu dài nhất với Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam (từ năm 1985 đến năm 2016) - giải thưởng thường niên tôn vinh các tập thể và cá nhân nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng thực tiễn Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn miệt mài cống hiến cho công tác đối ngoại nhân dân và các hoạt động nhân đạo trên cương vị Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.