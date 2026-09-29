Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng thăm, làm việc tại thành phố Sakai (Nhật Bản)

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng chào xã giao Thị trưởng thành phố Sakai. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan bày tỏ vui mừng gặp lại Thị trưởng Nagafuji Hideki sau chuyến thăm và làm việc của Thị trưởng tại Đà Nẵng nhân dịp tham dự Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng vào tháng 7/2026.

Thông tin về vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng trong hệ thống chính trị, đại diện đoàn công tác nhấn mạnh: Mặt trận là liên minh chính trị, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh đối ngoại nhân dân.

Chuyến thăm và làm việc lần này nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệm về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của cộng đồng dân cư, các tổ chức xã hội trong phát triển địa phương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai thành phố được thiết lập từ năm 2019 đến nay, thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa các chương trình giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai địa phương.

Thị trưởng thành phố Sakai Nagafuji Hideki hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; khẳng định thành phố Sakai luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị với thành phố Đà Nẵng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu.

* Cùng ngày, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng có các phiên tọa đàm chuyên sâu với các sở, ban, ngành chuyên trách của thành phố Sakai.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tham gia tọa đàm chuyên sâu với các sở, ban, ngành chuyên trách của thành phố Sakai. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Tại các buổi tọa đàm, hai bên tập trung trao đổi, thảo luận 4 nhóm nội dung trọng tâm: cơ chế "quyền kiểm toán của công dân"; mô hình hoạt động và kinh nghiệm hợp tác giữa chính quyền thành phố Sakai với Hội đồng phúc lợi xã hội Sakai (Sakai Shakyo) trong cung cấp dịch vụ an sinh xã hội, huy động nguồn lực cộng đồng, tình nguyện viên và doanh nghiệp tham gia chăm lo cho các đối tượng yếu thế; cơ chế tham vấn cộng đồng, phát huy sự tham gia và giám sát của người dân trong quá trình xây dựng chính sách, quy hoạch đô thị; phương thức tiếp nhận, tổng hợp và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.