Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khảo sát Dự án cao tốc CT.03 tại Sơn La

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc CT.03.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các xã: Yên Châu, Mai Sơn, Chiềng Mai.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Đoàn công tác nghe báo cáo về sự cần thiết đầu tư, tình hình triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án, kết quả phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và những nội dung đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có chiều dài 179,5 km qua địa bàn tỉnh Sơn La, điểm đầu kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tại phường Vân Sơn, điểm cuối tại xã Mường Bám, giáp tỉnh Điện Biên. Tuyến được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 63.120 tỷ đồng.

Tỉnh Sơn La đã chủ động khảo sát, nghiên cứu hướng tuyến, rà soát phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhu cầu vốn và trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Ngày 7/10/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, phát biểu tại cuộc làm việc.

Để bảo đảm tiến độ dự án sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, tỉnh đang rà soát phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Dự kiến, dự án ảnh hưởng đến 4.968 hộ gia đình, cá nhân và 32 tổ chức; khoảng 920 hộ cần tái định cư. Tỉnh dự kiến bố trí 26 điểm tái định cư tại 14 xã, phường; đồng thời rà soát nguồn vật liệu, bãi đổ thải và các tuyến đường kết nối.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại cuộc làm việc.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn thuyết minh phương án tuyến và giao thông kết nối, Đoàn công tác thảo luận về tính khả thi, khả năng cân đối nguồn vốn, phương án triển khai, công tác tái định cư và các điều kiện thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có ý nghĩa quan trọng trong kết nối Hà Nội với khu vực Tây Bắc và cửa khẩu Tây Trang, góp phần nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian đi lại, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn công tác và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; ưu tiên bố trí vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thi công dự án.

Đoàn công tác khảo sát vị trí dự kiến xây dựng nút giao tại xã Chiềng Mai.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, ghi nhận sự chủ động của tỉnh Sơn La trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tính cấp thiết và vai trò của tuyến cao tốc đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc; nghiên cứu lựa chọn phương án tuyến tối ưu, phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết, bảo đảm an toàn trong thi công và khai thác. Chủ động rà soát nguồn cung vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bố trí tái định cư tại xã Chiềng Mai.

Về nguồn lực đầu tư, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát tổng mức đầu tư, cơ cấu và khả năng cân đối nguồn vốn, bảo đảm tính khả thi của dự án. Đồng thời, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp, bảo đảm hạ tầng thiết yếu, sinh kế và ổn định đời sống lâu dài cho người dân. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc CT.03, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc.

Đoàn công tác khảo sát dự án tại xã Mai Sơn.

Đoàn công tác khảo sát dự án trên địa bàn xã Yên Châu.

Trước đó, Đoàn công tác khảo sát thực địa các vị trí dự kiến xây dựng nút giao và các điểm tái định cư Dự án cao tốc CT.03 tại các xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Yên Châu, làm cơ sở đánh giá các điều kiện triển khai và phục vụ quá trình xem xét, quyết định đầu tư dự án tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.