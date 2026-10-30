Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng tham quan, tìm hiểu tại Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa

Ngày 30-10, Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng đến thăm và làm việc tại Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa ở Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác thăm khu vực sơ chế yến tổ.

Tại đây, đoàn đã tham quan dây chuyền sản xuất, showroom và tìm hiểu quy trình khai thác, chế biến yến sào khép kín, kết hợp phương pháp cổ truyền với công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm. Lãnh đạo công ty giới thiệu chặng đường 35 năm xây dựng, phát triển cùng những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên yến đảo. Hiện nay, công ty quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến tự nhiên, phát triển hơn 2.000 nhà yến, vận hành 7 nhà máy, với hơn 60 dòng sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest và Sanvinest, xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn công tác tham quan Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm nghiệm Yến sào Khánh Hòa.

Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trong liên danh, liên kết, chuyển giao công nghệ chế biến sản phẩm; đồng thời hỗ trợ nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để địa phương phát triển hoạt động sản xuất và cung ứng các sản phẩm yến sào.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng ngày, đoàn tiếp tục tham quan Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm nghiệm Yến sào Khánh Hòa tại phường Tây Nha Trang. Đây là trung tâm được đoàn công tác rất quan tâm, với mong muốn học hỏi các quy trình để bảo tồn và khôi phục quần thể chim yến đảo tại Cù Lao Chàm của Đà Nẵng. Trung tâm cũng là nơi có đội ngũ cán bộ nghiên cứu đã nhiều lần hỗ trợ Đà Nẵng các kỹ thuật liên quan đến ngành nghề yến sào.