Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển ngành nghề yến sào của Khánh Hòa

Chiều 29-10, UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng do đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức quản lý, bảo tồn, khai thác và phát triển yến sào. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam trao đổi với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trao đổi những vấn đề liên quan đến yến sào.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin tổng quan về tình hình quản lý, bảo tồn, khai thác và phát triển yến sào trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Khánh Hòa là địa phương có số lượng quần thể chim yến đảo thiên nhiên lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 60% tổng số hang yến tự nhiên. Hiện nay, tỉnh giao Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến tự nhiên.

Bên cạnh khai thác yến đảo, nghề nuôi chim yến trong nhà tại Khánh Hòa cũng phát triển mạnh, với 1.425 nhà yến phân bố tại 61/65 xã, phường, đặc khu. Hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu sản phẩm yến sào tăng trưởng hằng năm. Năm 2025, tỉnh xuất khẩu hơn 1.000kg yến tổ và hơn 97.622kg sản phẩm yến chế biến.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn, khai thác và phát triển yến sào trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, tập trung vào quản lý vùng nuôi, bảo vệ quần thể chim yến, quản lý hoạt động khai thác và giám sát dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn yến sào.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam tặng quà lưu niệm cho UBND TP. Đà Nẵng.

Lãnh đạo 2 địa phương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hòa Nam chào mừng Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng đến thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về mô hình tổ chức quản lý, bảo tồn, khai thác và phát triển yến sào tại Khánh Hòa. Với bề dày lịch sử phát triển ngành nghề yến sào, tỉnh sẵn sàng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm với TP. Đà Nẵng. Đồng chí Trần Hòa Nam giao các sở, ngành liên quan và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm về phát triển, bảo tồn quần thể chim yến, vấn đề xây dựng thương hiệu, kinh doanh các sản phẩm yến sào… với các đơn vị của TP. Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đánh giá cao những thông tin, kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi làm việc. Đây là cơ sở để TP. Đà Nẵng nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy tiềm năng kinh tế của nghề yến trong thời gian tới.

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