Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc các xã Quảng Phú, Nâm Nung, Đắk Sắk, Quảng Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với 4 xã

Theo đánh giá, trong thời gian qua, các địa phương đã và đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại địa phương.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thu ngân sách có nhiều tín hiệu tích cực; công tác an sinh - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được chú trọng, quan tâm thực hiện có hiệu quả; quốc phòng - an ninh được bảo đảm giữ vững.

Ông Ngân Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư công

Đến ngày 15/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công của 4 xã đạt 65,41%. Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhưng khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, đòi hỏi phải tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn. Giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 40%.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương, nguồn vốn chưa đồng đều. Một số nguồn vốn năm 2026 triển khai còn chậm. Khó khăn về tiếp cận vốn, chi phí sản xuất, thị trường tiêu thụ và thủ tục thực hiện dự án vẫn ảnh hưởng đến khả năng phát triển của địa phương.

Ông Võ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hòa kiến nghị tỉnh quan tâm đến vấn đề nước sạch tại địa phương

Đối với công tác khám sức khỏe toàn dân, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ. Xã Nâm Nung đã khám 9.200 người, đạt 46,9%; xã Đắk Sắk đã khám 17.560 người, đạt tỷ lệ 68%...

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế trả lời vướng mắc của các địa phương liên quan đến công tác khám sức khỏe toàn dân

Trong 3 tháng cuối năm 2026, các xã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, phấn đấu hoàn thành kịch bản tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm cấp xã năm 2026.

Ông Võ Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương trả lời kiến nghị của xã Quảng Hòa liên quan đến đầu tư hạ tầng lưới điện

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 4 xã trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; đồng thời nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, từng địa phương cần tập trung bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch hành động trong những tháng cuối năm.

Các xã tập trung nỗ lực, quyết tâm hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động rà soát, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xây dựng định hướng phát triển cho những năm tiếp theo, gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đề nghị các địa phương tập trung cao độ cho công tác khám sức khỏe toàn dân

Đối với Chiến dịch Khám sức khỏe toàn dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, ưu tiên tối đa nguồn lực, chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Sở Y tế tăng cường hướng dẫn chuyên môn, kịp thời hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Các địa phương có kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở và vận động Nhân dân tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường.