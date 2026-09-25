Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình thiên tai phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang

Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thuận cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập ven sông Cà Ty

Theo đó, tại phường Bình Thuận, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra một số khu vực ngập sâu tại Tổ dân phố Văn Thánh, thuộc khu vực ven sông Cà Ty. Địa điểm này chịu ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài từ chiều 22/9, kết hợp lượng nước đầu nguồn đổ về và điều tiết xả tràn hồ Cà Giang, hồ Cẩm Hang.

Báo cáo của địa phương cho biết, thiên tai khiến trên 1.000 căn nhà và hơn 200 ha sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Bình Thuận bị ngập. Công tác khắc phục và thống kê thiệt hại đang được các lực lượng, người dân tiếp tục triển khai.

Đáng chú ý, ngay khi xảy ra thiên tai, UBND phường đã huy động các lực lượng triển khai phương án ứng phó. Đồng thời, rà soát các hộ dân vùng trũng thấp, duy trì lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân kê cao tài sản và sẵn sàng di dời khi cần thiết. Song song đó, địa phương thông tin thường xuyên về thời tiết và lưu lượng xả hồ chứa đến các tổ dân phố để người dân chủ động phòng tránh.

Một số khu vực còn ngập cục bộ tại phường Bình Thuận

Đến thời điểm kiểm tra, nhiều điểm ngập đã được địa phương kiểm soát tốt nhờ chủ động nạo vét, khơi thông dòng chảy từ trước mùa mưa. Một số tuyến kênh, suối tại khu vực Hàm Hiệp, sau khi được nạo vét thoát nước nhanh hơn, góp phần giảm đáng kể thiệt hại.

Tại một số điểm ngập sâu thuộc thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang, đoàn công tác ghi nhận lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã giảm, nước rút dần. Đến nay, xã ghi nhận 47 căn nhà bị ngập, 2 tuyến đường bê tông bị ngập nước, gây chia cắt cục bộ. Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 7,4 ha lúa, hơn 350 ha thanh long, 1,1 ha rau màu, cây ăn quả bị ngập… Địa phương đang tiếp tục thống kê đầy đủ mức độ thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Người dân bắt đầu dọn dẹp khi nước rút dần ở phường Bình Thuận

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước, nhất là đợt cuối năm 2025, các địa phương đã chủ động rà soát từng khu vực có nguy cơ, nắm chắc tình hình từng hộ dân. Song song, triển khai sớm việc khơi thông dòng chảy và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, nhờ đó giảm thiểu đáng kể thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra thực tế vùng ngập tại xã Tuyên Quang

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền cơ sở tiếp tục cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; duy trì lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh và đoàn trao đổi với lãnh đạo UBND xã Tuyên Quang về tình hình khắc phục mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân. Mặt khác, khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho Nhân dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi người dân phường Bình Thuận bị ảnh hưởng ngập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, đề xuất các chính sách hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Mực nước sông Cà Ty đang giảm dần vào sáng 25/9

Về lâu dài, các địa phương cần xây dựng kế hoạch chủ động nạo vét, khơi thông kênh mương, dòng chảy trước mùa mưa. Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất đầu tư các công trình thoát lũ nhằm nâng cao năng lực ứng phó, giảm nguy cơ ngập úng tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Nhiều diện tích thanh long tại các xã, phường phía Đông tỉnh bị ngập