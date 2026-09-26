Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra hồ chứa, hạ du khu vực Hàm Thuận Bắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (nón đen) và đoàn kiểm tra khu vực hạ du tại xã Hàm Thuận Bắc sáng 26/9

Theo đó, tại xã Hàm Thuận Bắc, đoàn công tác đã đến kiểm tra một số khu vực dọc sông Cái bị ngập do mưa lớn, kèm xả điều tiết nước hồ chứa.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND xã Hàm Thuận Bắc cho biết, từ đêm 22/9 đến sáng 25/9, trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Nước từ thượng nguồn đổ về, cộng với 3 hồ chứa nước, trong đó có hồ sông Quao điều tiết nước qua tràn đã gây ngập lụt và lũ cục bộ.

Thống kê có hơn 200 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, phải di dời tài sản lên cao. Ngoài ra, một số tuyến đường, mương nội đồng bị sạt lở. Về sản xuất nông nghiệp, có 240 ha lúa, 40 ha bắp, rau màu, 40 ha thanh long bị ngập… Ước tính thiệt hại tạm thời khoảng 2,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên người dân vùng ngập Hàm Thuận Bắc

Ngay khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã triển khai khắc phục nhanh hậu quả, cắm biển cảnh báo, giăng dây, rào chắn các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời hỗ trợ và đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Qua đó, giúp bà con nhanh chóng ổn định đời sống và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Đoàn kiểm tra thực tế ven sông Cái đi qua xã Hàm Thuận Bắc

Kiểm tra thực tế khu vực bị ngập ven sông Cái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đã gặp gỡ, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt tranh thủ khắc phục hậu quả khi nước đã rút, tái đầu tư sản xuất.

Riêng UBND xã Hàm Thuận Bắc, cần sớm lên phương án nạo vét khơi thông các tuyến sông, suối tự nhiên, thoát lũ bị bồi lấp sau thiên tai trên địa bàn… Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống loa tự động, tuyên truyền đến người dân để chủ động ứng phó mưa lũ, thiên tai kịp thời.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân Hàm Thuận Bắc bị thiệt hại

Kiểm tra việc vận hành và đảm bảo an toàn hồ chứa tại công trình thủy lợi hồ sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đã nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Công ty) báo cáo diễn biến điều tiết nước những ngày qua.

Sáng 26/9, nước đã rút hết ở các khu vực ngập sâu

Theo đó, trước diễn biến mưa lớn diện rộng từ ngày 22 - 24/9, Công ty đã chủ động triển khai nghiêm ngặt các phương án ứng phó, vận hành linh hoạt và an toàn hồ chứa nước sông Quao, góp phần quan trọng việc cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công trình hồ sông Quao

Hồ sông Quao có tổng dung tích chứa 81,27 triệu m³, là một trong những công trình thủy lợi đạt hiệu quả cao của cả nước, không chỉ đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu cho trên 10.000 ha đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, mà còn làm tốt nhiệm vụ cắt giảm lũ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, đạt đỉnh điểm ở mức 206 m³/s vào lúc 23 giờ ngày 23/9. Bám sát tình hình thực tế, Công ty đã ban hành kịp thời các thông báo vận hành điều tiết nước qua tràn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.

Hồ sông Quao đang duy trì điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 80m3/s

Tính đến 12 giờ ngày 25/9, hồ sông Quao hoạt động ổn định với mực nước ở cao trình 89,59 m, dung tích phòng lũ đạt 10,2 triệu m³, lưu lượng điều tiết qua tràn còn 80 m³/s. Đơn vị quản lý tiếp tục duy trì việc hạ mực nước hồ để gia tăng dung tích phòng lũ nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết tiếp theo.

Tổng Giám đốc Công ty TNHHMTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận Nguyễn Hữu Huệ (bên trái ngoài cùng) báo cáo về hoạt động quản lý hồ sông Quao với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao sự chủ động, vận hành an toàn hồ chứa những ngày diễn ra mưa lũ vừa qua của Công ty.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng của Công ty thời gian tới. Trong đó, cần tập trung điều tiết nước qua tràn đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn nhà cửa, tài sản của Nhân dân vùng hạ du. Đặc biệt, thời điểm điều tiết nước qua tràn cần thông báo sớm để người dân biết, chủ động ứng phó. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương khu vực hạ du để thông báo cho dân, dọn dẹp cây cối dọc khu vực thoát lũ để giảm ngập hạ du.

Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá công trình hồ sông Quao có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh. Vì vậy, lưu ý sắp tới, các hệ thống thủy lợi trong tỉnh phải kết nối với nhau. Công ty xác định tuổi đời của công trình để chủ động nâng cấp, gia cố, đảm bảo an toàn, đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.