Đoàn công tác Trung ương và TP.HCM tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo
Ngày 18.9, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo.
Tham gia đoàn công tác có nguyên Phó Chủ nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; cùng các thành viên trong đoàn…
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.
Tại từng điểm viếng, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã kiên cường chiến đấu, hy sinh tại "Địa ngục trần gian" Côn Đảo trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Cùng ngày, đoàn tổ chức chương trình “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” đã đến thăm và tặng quà cho cựu tù Côn Đảo; trao tặng kinh phí thực hiện các công trình nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.
Đoàn cũng khởi công xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo, tặng nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động thể thao và vui chơi giải trí cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao Côn Đảo; cắt băng khánh thành, trao tặng khu chăn nuôi khép kín cho Hải đội 33 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
Điểm nhấn của chuyến công tác là chương trình Đêm hội “Trăng thu biên cương” diễn ra vào tối nay (18.9) với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến không khí ấm áp, vui tươi cho thiếu nhi ở đặc khu Côn Đảo, nhằm thể hiện sự chăm lo, sẻ chia của đất liền đối với quân và dân nơi tiền tiêu của Tổ quốc.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/doan-cong-tac-trung-uong-va-tphcm-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-tai-con-dao-266617.html