Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Lâm Đồng về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác do ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới - Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn. Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khẳng định, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, huy động sự tham gia của cộng đồng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng Trần Hữu Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Trong các cơ quan, đơn vị, việc thực hiện dân chủ gắn với công khai, minh bạch, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Tại doanh nghiệp, dân chủ ở nơi làm việc góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, hạn chế tranh chấp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Sự tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ ngày 1/7/2025 đến nay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Phó trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Trần Trọng Hải tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tỉnh đã công bố hơn 2.300 thủ tục hành chính, trong đó khoảng 1.900 thủ tục cấp tỉnh và 420 thủ tục cấp xã; cung cấp hơn 2.200 dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 124/124 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được đưa vào vận hành ổn định, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Phương Nga tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tỷ lệ đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động đạt gần 90%; riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tỷ lệ tổ chức đối thoại với người lao động đạt 24%. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp hơn 5.000 lượt công dân với khoảng 4.800 vụ việc.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Thành tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới - Bộ Nội vụ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Doãn Đức Hảo, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới - Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả tỉnh Lâm Đồng đạt được trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Những kết quả của tỉnh Lâm Đồng và những kiến nghị tại buổi làm việc là cơ sở để đoàn công tác tổng hợp, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.