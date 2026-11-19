Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành 85 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức giám sát chuyên đề tại 15 cơ quan, đơn vị. Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án được chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, đồng thời chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý 7 cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh đã triển khai 5 quy định của Bộ Chính trị, tổ chức giám sát tại 22 địa phương, đơn vị.

Trong công tác phòng, chống lãng phí, tỉnh Hưng Yên tập trung rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, cơ sở nhà, đất dôi dư và vi phạm pháp luật về đất đai. Đến ngày 15/10/2026, Hưng Yên đã hoàn thành xử lý 197 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc; còn 47 dự án đang tiếp tục được chỉ đạo giải quyết.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc và phát hiện, chuyển xử lý sai phạm qua thanh tra, kiểm tra.

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Huy Tiến ghi nhận sự nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên trong chuẩn bị báo cáo, hồ sơ và giải trình các nội dung đoàn công tác yêu cầu; đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Trưởng đoàn đề nghị tỉnh Hưng Yên cập nhật số liệu, bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội, rà soát tính phù hợp của các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sau sắp xếp đơn vị hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, duy trì giao ban định kỳ trong xử lý vụ việc. Đối với các vụ việc kéo dài và dự án tồn đọng, cần đánh giá toàn diện nguyên nhân, cập nhật tiến độ, làm rõ phương án xử lý và trách nhiệm triển khai.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng làm rõ thêm những vấn đề về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển toàn nhiệm kỳ, chính sách văn hóa, xã hội, an sinh và công tác xử lý dự án chậm tiến độ, nhà đất dôi dư, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.