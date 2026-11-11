Đoàn công tác Trung ương khảo sát thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Cà Mau

PGS.TS Trần Quốc Cường, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại và Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an), chủ trì buổi làm việc.

Tham dự có Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Lý luận Công an (Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an); Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Trưởng Công an các xã, phường thuộc Công an tỉnh Cà Mau.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an), phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an), nhấn mạnh: Cà Mau là địa bàn có vị trí đặc biệt ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, không gian phát triển gắn với biển, đảo; kinh tế biển, thuỷ sản, năng lượng, thương mại và các hoạt động kinh tế - xã hội có tính liên kết vùng cao. Những đặc điểm tự nhiên, xã hội vừa tạo ra tiềm năng phát triển lớn, vừa đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Trung tướng Vũ Thanh Chương, thực tiễn công tác của Công an tỉnh Cà Mau có giá trị nghiên cứu không chỉ đối với địa phương, mà còn cung cấp những kinh nghiệm quan trọng để nhận diện các vấn đề chung trong quản trị ANTT và quản trị xã hội ở nước ta hiện nay.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Lý luận Công an (Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an), điều hành nội dung tham luận.

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung trao đổi những vấn đề trọng tâm như: Đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với yêu cầu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; bảo đảm ANTT trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiều tham luận đã làm rõ những vấn đề cốt lõi từ thực tiễn công tác tại địa phương, nổi bật là bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong xây dựng chính quyền số; sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực điều tra viên trong điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Cà Mau), trao đổi về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong xây dựng chính quyền số.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Thư ký khoa học Tiểu ban Kinh tế, khoa học, công nghệ, môi trường thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, trao đổi về nội dung đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại Công an tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Thông tư số 149/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã, phường, đặc khu; kết quả bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp xây dựng tỉnh Cà Mau đến năm 2030 đạt tiêu chí địa bàn không ma tuý.

PGS.TS Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Tiểu ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong chuẩn bị nội dung và trao đổi những vấn đề xuất phát từ thực tiễn công tác, PGS.TS Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Tiểu ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: Bảo đảm ANTT không chỉ dừng lại ở yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, mà còn phải gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng xã hội có kỷ cương, trật tự, an toàn, văn minh, hài hoà và phát triển.

Trong đó, cần đặt công tác bảo đảm ANTT trong mối quan hệ tổng thể với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; chủ động nhận diện, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để hình thành các điểm nóng về ANTT.

Đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị Công an tỉnh Cà Mau chú trọng tổng kết thực tiễn, làm rõ những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời nhận diện những khó khăn, bất cập để đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng để Đoàn công tác tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung luận cứ khoa học, phục vụ công tác tham mưu chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: Đơn vị sẽ tiếp tục tổng kết thực tiễn, chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 13/11/2026, Đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực tế tại Công an phường Tân Thành, Công an xã Khánh An và Công an xã Năm Căn, nhằm nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng tại cơ sở./.