Đoàn công tác Trung ương khảo sát kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Nam Trạch

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Trạch cho biết, là xã kề cận trung tâm hành chính của tỉnh nhưng Nam Trạch có địa hình khá đặc biệt khi vừa có biên giới biển vừa có bản dân tộc thiểu số. Xã được thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã Nhân Trạch, Lý Nam và Nông trường Việt Trung, diện tích 129,83km², dân số hơn 32.000 người, gồm khu vực ven biển, nông nghiệp, lâm nghiệp và một bản có đồng bào Bru-Vân Kiều.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung trao đổi về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp, phân quyền và thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã. Công tác xây dựng Đảng, đánh giá cán bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo cũng làm rõ kết quả cụ thể vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những thay đổi chủ yếu trong tổ chức và phương thức vận hành; những điểm nghẽn; việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; quan hệ trực tiếp giữa cấp tỉnh và cấp xã; năng lực thực thi của cấp xã; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp… và kết quả thực hiện các quy định của Trung ương.

Thực hiện quy định của Trung ương, Đảng ủy xã đã rà soát, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với đơn vị dân cư, cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Qua sắp xếp, số đầu mối tổ chức đảng giảm từ 60 xuống 38, gắn với sắp xếp đơn vị dân cư, cơ sở giáo dục và tổ chức bộ máy của xã.

Tuy vậy hiện nay, khối lượng, tính chất và trách nhiệm công việc tập trung nhiều hơn ở cấp xã. Quá trình thực hiện đã bộc lộ một số “điểm nghẽn” khi thiếu nhân lực chuyên môn sâu, dữ liệu và phần mềm chưa đồng bộ, cơ sở vật chất và cơ chế phối hợp đối với các vụ việc liên ngành chưa rõ. Hiện cán bộ, công chức, viên chức xã sử dụng hơn 22 phần mềm/hệ thống; bình quân 5-6 hệ thống/công chức.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả bước đầu của Quảng Trị và xã Nam Trạch trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm rõ và đề nghị địa phương phát huy phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả. Về nhân sự, cần chủ động điều tiết trong nội bộ xã; đồng thời, tỉnh quan tâm tổ chức tập huấn chuyên sâu, huy động chuyên gia hỗ trợ, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát việc thực hiện các quy định mới về tổ chức, hoạt động của Đảng; đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, rà soát nhiệm vụ được giao, xác định rõ thẩm quyền cấp xã và cấp trên, làm cơ sở bố trí vị trí việc làm, biên chế phù hợp.

Về cấp tỉnh cần phát huy vai trò trong phân công, hướng dẫn, điều hòa biên chế, bố trí nguồn lực và đào tạo chuyên môn cho cán bộ cấp xã; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, xử lý kịp thời. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở đầu tư thiết bị, số hóa hồ sơ mà phải hướng đến thay đổi phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.