Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân xã Nam Ninh Hòa

Chiều 11-11, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam làm việc với HND xã Nam Ninh Hòa về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, HND xã Nam Ninh Hòa đã triển khai sâu rộng các nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, nhất là thực hiện tiêu chí tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế nông thôn trong chương trình nông thôn mới; thành lập các chi, tổ, hội nông dân cùng nhau phát triển kinh tế, ngành nghề; các câu lạc bộ về pháp luật, nông dân nói tiếng Anh, nông dân bảo vệ môi trường…

Năm 2026, toàn xã có 1.257 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ 130 hộ vay hơn 5,7 tỷ đồng. Hội phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ hàng nghìn hộ hội viên vay với tổng số tiền 67 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân giỏi, đời sống kinh tế không ngừng nâng cao. Đến nay, trên địa bàn xã có 9 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác; toàn xã có 13 sản phẩm OCOP và nhiều mô hình kinh tế vườn đồi, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn xã thời gian qua gặp một số khó khăn. Một số mô hình kinh tế còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết; nguồn lực đầu tư cho hoạt động hội còn hạn chế; công tác tổng hợp, số hóa dữ liệu và cập nhật minh chứng kết quả thực hiện ở một số nội dung chưa đồng bộ.

HND xã Nam Ninh Hòa kiến nghị Trung ương HND Việt Nam và HND tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn, định hướng nội dung và phương thức triển khai các chương trình, đề án của hội gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2026 - 2030; bổ sung nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đáp ứng nhu cầu vốn; tăng cường tập huấn cho cán bộ hội cơ sở và hội viên nông dân về kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi giá trị, chuyển đổi số…

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao những kết quả trong công tác hội và phong trào nông dân tại xã Nam Ninh Hòa, nhất là trong bối cảnh sắp xếp bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, HND xã đã nhanh chóng ổn định, triển khai có hiệu quả công tác hội, phong trào nông dân và các chỉ tiêu, nhiệm vụ do HND cấp trên giao. Phong trào nông dân trên địa bàn xã phát triển rộng khắp, thực chất; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ nay đến cuối năm, đề nghị HND xã tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ HND các cấp giao; các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, quan tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển; chuyển đổi số.