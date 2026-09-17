Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc tại Gia Lai

Tại buổi làm việc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả hoạt động sau hơn một năm hợp nhất, những khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Sau hợp nhất, toàn tỉnh có 16.079 hội viên. Đến nay, 11 Hội cấp xã đã có quyết định hợp nhất, trong đó, 3 đơn vị đã tổ chức đại hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Thời gian qua, các cấp Hội đã huy động nguồn lực để chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Từ thời điểm hợp nhất đến nay, Hội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ sinh kế, trao xe lăn, xe lắc và tặng 1.250 suất quà cho nạn nhân, người nghi phơi nhiễm chất độc hóa học cùng các đối tượng khó khăn, với tổng trị giá 669,5 triệu đồng. Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh cũng duy trì chăm sóc, phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.

Theo số liệu của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 30-5-2026, toàn tỉnh có 4.076 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang được hưởng trợ cấp hằng tháng, gồm 2.784 người hoạt động kháng chiến và 1.292 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Tuấn

Buổi làm việc cũng tập trung trao đổi những khó khăn trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức Hội ở cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác vận động nguồn lực, thực hiện chính sách và chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai thời gian qua; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (thứ 7 từ trái qua) tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam phường Quy Nhơn. Ảnh: Phan Tuấn

Dịp này, đoàn công tác trao 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Vân Canh, Tuy Phước và An Nhơn, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.