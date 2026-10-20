Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ. Hoạt động dâng hương thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ghi sổ truyền thống.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.