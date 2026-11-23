Đồng chí Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.P

Tham dự lễ viếng có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận, các Đoàn thể Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Lê Hoài Trung và các đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bùi Hoàng Phương thực hiện nghi thức thỉnh chuông - Ảnh: X.P

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.P

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.P

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.P

Các đại biểu nguyện nỗ lực phấn đấu, khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo phương án triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh - Ảnh: X.P

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy thực hiện nghi thức phát mộc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh - Ảnh: X.P

Dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung cùng các đại biểu cũng đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức động thổ, phát mộc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh.