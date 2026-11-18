Đồng chí Dương Anh Đức (thứ 5 từ trái qua) cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Chiều 18-11, đoàn công tác do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM). Thay mặt đoàn, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng đến tập thể Ban Giám đốc, các thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức và người lao động của ĐHQG TPHCM nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Dương Anh Đức ghi nhận những đóng góp của ĐHQG TPHCM trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQG TPHCM đã cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho thành phố và cả nước. Nhiều công trình nghiên cứu, kết quả chuyển giao công nghệ và ý kiến tham mưu chính sách của đội ngũ nhà khoa học tại ĐHQG TPHCM đã góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới sáng tạo của TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức mong muốn ĐHQG TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đồng chí đề nghị ĐHQG TPHCM tăng cường phối hợp với thành phố trong giải quyết các bài toán phát triển đô thị, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo ĐHQG TPHCM cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM dành cho đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của đơn vị. Lãnh đạo ĐHQG TPHCM cho biết sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học để đóng góp vào sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Dương Anh Đức làm trưởng đoàn cũng đến thăm Nhà giáo Ưu tú, PGS-TS Lê Bảo Lâm tại nhà riêng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Dương Anh Đức thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng đến PGS-TS Lê Bảo Lâm cùng gia đình.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Ưu tú, PGS-TS Lê Bảo Lâm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trong cuộc trò chuyện, đồng chí Dương Anh Đức bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của PGS-TS Lê Bảo Lâm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường Đại học Mở TPHCM. Đồng chí cũng ghi nhận những đóng góp của thầy đối với sự phát triển của đội ngũ trí thức thành phố, đồng thời mong PGS-TS Lê Bảo Lâm tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của giáo dục đại học và của TPHCM.

PGS-TS Lê Bảo Lâm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và đoàn công tác. Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM bày tỏ niềm vui trước những bước phát triển của giáo dục đại học thành phố và cho biết sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Đoàn công tác đã trao lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng Nhà giáo Ưu tú, PGS-TS Lê Bảo Lâm nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.