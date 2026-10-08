Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm việc với Quân khu 9 về công tác hậu cần, kỹ thuật

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Quân khu 9 triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại buổi làm việc.

Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn quân nhu; phát huy hiệu quả các trạm xay xát, chế biến, giết mổ tập trung và tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,14%.

Đoàn công tác kiểm tra nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 226.

Kiểm tra công tác kỹ thuật tại Ban Chỉ huy Quân sự Phường Tân An (TP Cần Thơ).

Cùng với đó, tiếp nhận, tạo nguồn, cấp phát đầy đủ, kịp thời xăng dầu, phương tiện kỹ thuật - vật tư xăng dầu. Tổ chức vận chuyển, cơ động lực lượng, vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Thực hiện tốt quy hoạch doanh trại, triển khai các dự án, công trình; quản lý đất quốc phòng và tài sản công. Quân khu được tặng Cờ xuất sắc trong hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn Bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9).

Kiểm tra công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại Kho 303 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý vũ khí trang bị kỹ thuật; duy trì nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất theo quy định. Công tác bảo đảm kỹ thuật cho diễn tập có bắn đạn thật và cơ động bảo dưỡng súng, pháo cho các đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quân khu chú trọng củng cố kho tàng, cơ sở kỹ thuật, trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy; tổ chức huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác hậu cần, kỹ thuật của Quân khu 9. Đồng thời, đề nghị Quân khu tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu; củng cố, duy trì nền nếp công tác hậu cần, kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị, nhất là ban chỉ huy quân sự các xã, phường.

Quân khu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình; nâng cao chất lượng huấn luyện, tập huấn chuyên ngành; chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Trước đó, ngày 7-10, đoàn công tác đến kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Ban Chỉ huy Quân sự Phường Tân An (TP Cần Thơ) và Bệnh viện Quân y 121, Kho Hậu cần tổng hợp, Kho 303 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9).