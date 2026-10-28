Đoàn công tác Tòa án nhân dân Việt Nam tham dự Diễn đàn tư pháp thương mại tại Quảng Châu

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân Việt Nam do ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC - Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn tư pháp trong lĩnh vực thương mại giữa Quảng Đông và các thành phố kết nghĩa trong khối ASEAN. Sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến 25/10 và là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tham gia Đoàn có các ông, bà: Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP. Hà Nội; Nguyễn Chí Công, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng; Mai Anh Tài, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình; Phạm Quốc Bảo, Phó Chánh án TAND TP. Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Hải, Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình; Hoàng Ngọc Thành, Chánh án TAND khu vực 2 - Hà Nội và bà Nguyễn Hà Nhật Anh, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC - Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh chúc mừng Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn, đồng thời nhấn mạnh đây là diễn đàn đối thoại chuyên sâu, tạo cơ hội để các Tòa án địa phương của Trung Quốc và các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh Quảng Đông và các nước ASEAN có vị trí quan trọng. Trung Quốc và ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Kim ngạch thương mại giữa Quảng Đông và ASEAN chiếm khoảng 1/5 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với khu vực này. Quảng Đông cũng là địa phương dẫn đầu Trung Quốc về đầu tư vào ASEAN, trong khi dòng vốn đầu tư từ ASEAN vào địa phương này duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 20% mỗi năm.

Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC - Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn.

Cùng với sự phát triển của quan hệ kinh tế, Quảng Đông là một trong những địa bàn trọng điểm của Trung Quốc về xét xử các vụ án có yếu tố nước ngoài. Hằng năm, hệ thống Tòa án tại đây giải quyết khoảng 1/3 tổng số vụ án dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài của cả nước; trong đó, các tranh chấp thương mại liên quan đến ASEAN chiếm tỷ trọng lớn. Các vụ việc có giá trị tranh chấp lớn, tính chất đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư xuyên biên giới và giải quyết tranh chấp quốc tế.

Diễn đàn năm 2026 do Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông khởi xướng, với chủ đề “Ổn định kỳ vọng pháp lý và tối ưu hóa môi trường kinh doanh ngày càng mang tính quốc tế”, tập trung trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp thương mại xuyên biên giới, góp phần củng cố niềm tin pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại Diễn đàn.

Tại phiên thảo luận chuyên đề 2 với chủ đề “Áp dụng pháp luật nước ngoài và thi hành án dân sự, thương mại xuyên biên giới”, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Tính dự đoán trước trong công nhận phán quyết trọng tài nước ngoài: Thực tiễn xét xử tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham luận làm rõ yêu cầu bảo đảm tính có thể dự đoán và sự nhất quán trong hoạt động xét xử, đồng thời khẳng định định hướng ủng hộ trọng tài của Tòa án Việt Nam và việc tuân thủ Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.

Tại phiên thảo luận chuyên đề 4 về “Giải quyết đa dạng các tranh chấp thương mại xuyên biên giới”, ông Hoàng Ngọc Thành, Chánh án TAND khu vực 2 – Hà Nội, cùng các diễn giả đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN trao đổi về những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Các ý kiến tại phiên thảo luận nhấn mạnh vai trò của trọng tài thương mại với những ưu điểm như tính linh hoạt, thủ tục nhanh chóng, bảo mật thông tin và khả năng công nhận, thi hành phán quyết tại nhiều quốc gia theo Công ước New York năm 1958. Ông Hoàng Ngọc Thành cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Tòa án và trọng tài trong việc xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Ông Hoàng Ngọc Thành, Chánh án TAND khu vực 2 – Hà Nội tham gia phiên thảo luận tại Diễn đàn.

Quang cảnh diễn đàn.

Thông qua các phiên thảo luận, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và đại biểu tham dự, qua đó thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa các địa phương Việt Nam, các nước ASEAN và tỉnh Quảng Đông.

Chuyến công tác tham gia Diễn đàn tại thành phố Quảng Châu của Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Việc tham dự góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hệ thống Tòa án hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Qua đó, hoạt động hợp tác tư pháp tiếp tục góp phần thúc đẩy xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới

Đoàn đại biểu tham quan TAND trung cấp thành phố Quảng Châu.