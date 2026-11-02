Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng khảo sát mô hình kinh tế tại xã Chiềng Mung và Mai Sơn

Đoàn thăm nhà máy chế biến cà phê tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Đoàn thăm nhà máy chế biến cà phê tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Đoàn đã đến tham quan xưởng sản xuất, chế biến của Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, xã Chiềng Mung và Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La, xã Mai Sơn. Tại các điểm đến, đoàn đã tìm hiểu thực tế quy trình trồng, chăm sóc và chế biến nông sản. Đại diện các doanh nghiệp đã giới thiệu về kỹ thuật sản xuất, hiệu quả kinh tế, cũng như định hướng bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình nông nghiệp và đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho từng loại cây trồng.

Đoàn thăm vườn cây giống tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nhà máy chế biến cà phê tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Sơn La tặng quà Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Đánh giá cao mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến sâu tại Sơn La, đồng chí Phu Vông - Ùn Khăm Sẻn mong muốn thời gian tới tỉnh Sơn La tiếp tục trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai các mô hình; hỗ trợ, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống vật nuôi, cây trồng, để các địa phương của Lào có thể áp dụng đưa vào thực tiễn sản xuất.

Đoàn thăm Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La.

Đoàn thăm quy trình sản xuất tại Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La.

Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Sơn La tặng quà Trung tâm Chế biến rau quả Doveco Sơn La.