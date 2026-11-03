Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn tham quan mô hình du lịch tại phường Mộc Châu

Đoàn tham quan Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Mộc Châu Island.

Đoàn tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Mộc Châu Island.

Tại Cầu kính Bạch Long - Khu du lịch Mộc Châu Island, Đoàn đã tham quan, tìm hiểu quá trình đầu tư, khai thác và phát triển sản phẩm du lịch, gắn với lợi thế cảnh quan thiên nhiên của cao nguyên Mộc Châu. Bày tỏ sự ấn tượng đối với những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong phát triển du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Đoàn tham quan Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Mộc Châu Island.

Đoàn tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Mộc Châu Island.

Thông qua chuyến tham quan, các đại biểu tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng có trải nghiệm thực tế về tiềm năng, thế mạnh cũng như những kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La trong phát triển du lịch, dịch vụ. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với các địa phương nước bạn Lào nói riêng ngày càng bền chặt, hiệu quả.