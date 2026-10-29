Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu mô hình phát triển du lịch tại Đà Lạt

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang khảo sát mô hình tranh thêu tại XQ Sử Quán Đà Lạt

Tham gia đoàn có các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lâm Đồng.

Tại Làng tranh thêu XQ Sử Quán Đà Lạt, đoàn tìm hiểu mô hình bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật tranh thêu tay truyền thống gắn với phát triển du lịch văn hóa. Đây là một trong những hướng khai thác các giá trị văn hóa bản địa để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tạo sức hút cho điểm đến.

Đoàn cũng tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, không gian kiến trúc và định hướng khai thác các lợi thế tại khu du lịch TTC World - Thung lũng Tình yêu. Qua đó, các thành viên có thêm thông tin về cách xây dựng sản phẩm du lịch, tổ chức các hoạt động dịch vụ và phát huy giá trị cảnh quan để thu hút du khách.

Thông qua chương trình, đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu thực tế các mô hình phát triển du lịch tại Đà Lạt, tập trung vào việc khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, gắn phát triển du lịch với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Những thông tin, kinh nghiệm thu nhận từ thực tế là cơ sở để đoàn nghiên cứu, trao đổi và tham khảo trong quá trình phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.