Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch tại Lâm Đồng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tìm hiểu các dịch vụ tại Khu du lịch Cao nguyên Hoa Đà Lạt.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc trao đổi với các nghệ sĩ dân tộc phục vụ khách du lịch.

Đoàn đã đến thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Khu du lịch Cao nguyên Hoa Đà Lạt và Khu du lịch Fresh Garden Đà Lạt. Đây là những mô hình khai thác dịch vụ du lịch theo hướng kết hợp lợi thế cảnh quan, không gian sinh thái với các sản phẩm tham quan, vui chơi, giải trí và trải nghiệm, tạo thêm giá trị từ tài nguyên du lịch sẵn có.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà các nghệ sĩ biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Tại Khu du lịch Cao nguyên Hoa Đà Lạt, đoàn tìm hiểu cách thức đầu tư, tổ chức khai thác một không gian du lịch sinh thái quy mô lớn, rộng hơn 125 ha, nằm ở khu vực đầu đèo Tà Nung. Mô hình không chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên để thu hút khách mà còn chú trọng phát triển các sản phẩm trải nghiệm, dịch vụ giải trí nhằm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Trong đó, hoạt động trải nghiệm trên xe trượt quán tính Greenline Luge là một sản phẩm tạo sự khác biệt, góp phần mở rộng lựa chọn vui chơi, khám phá cho du khách. Khu du lịch được đưa vào hoạt động từ năm 2022 và được công nhận là điểm du lịch năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và Đoàn công tác tìm hiểu mô hình trồng hoa phục vụ khách du lịch tại Khu du lịch Fresh Garden Đà Lạt.

Tại Fresh Garden Đà Lạt, đoàn tìm hiểu mô hình phát triển dịch vụ tham quan gắn với cảnh quan hoa, không gian sinh thái và các hoạt động giải trí. Nơi đây liên tục làm mới không gian trải nghiệm, kết hợp cánh đồng hoa, các tiểu cảnh, hồ cảnh quan, khu tham quan động vật Fresh Zoo trong cùng một điểm đến. Qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ các nhóm khách khác nhau, nhất là khách gia đình và khách du lịch theo nhóm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tìm hiểu các dịch vụ tại Khu du lịch Fresh Garden Đà Lạt.

Không dừng lại ở hoạt động tham quan, đơn vị còn phát triển hệ sinh thái dịch vụ gồm nhà hàng, khách sạn, cà phê; đồng thời có các chương trình ưu đãi kết nối giữa các dịch vụ, góp phần mở rộng trải nghiệm, tăng khả năng khai thác khách và nâng cao giá trị kinh doanh. Đây là cách tiếp cận đáng chú ý trong việc xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch thay vì chỉ dựa vào một dịch vụ đơn lẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tìm hiểu mô hình trồng hoa tại Khu du lịch Fresh Garden Đà Lạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng quà lãnh đạo Khu du lịch Fresh Garden Đà Lạt.

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác có thêm góc nhìn về phương thức huy động nguồn lực đầu tư, tổ chức kinh doanh, xây dựng sản phẩm đặc trưng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại điểm đến. Qua đó, nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm phù hợp vào định hướng phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang, nhất là khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, gắn phát triển du lịch với nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh và tạo sinh kế cho người dân.