Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang thăm và làm việc tại châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam Trung Quốc

Quang cảnh Hội nghị Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Triệu Quốc Lương, Bí thư Châu ủy Văn Sơn; Châu Lập Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; cùng tham dự hội nghị hợp tác có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc. Cùng dự hội nghị có đại diện các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Ninh Bình và Lào Cai của Việt Nam.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động trao đổi đoàn giữa các ngành, các cấp của tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Vân Nam được triển khai thường xuyên. Hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, “Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025”, “Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026 – 2027”. Từ tháng 9/2025 đến nay tổ chức hơn 60 đoàn sang thăm làm việc giữa 2 bên, kịp thời giải quyết và thúc đẩy triển khai các nội dung giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương. 9 tháng đầu năm 2026, hai bên đã ký mới 14 Thỏa thuận giao lưu, hợp tác, thiết lập cơ chế giao lưu hợp tác mới giữa nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang với tỉnh Vân Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị Hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Châu Lập Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng châu Văn Sơn đã ký kết văn bản “Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giai đoạn 2026 - 2030”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng và không gian phát triển. Đây chính là những nền tảng quan trọng để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững, đồng thời mở rộng hợp tác, liên kết kinh tế với các địa phương trong khu vực và quốc tế. Tuyên Quang xác định giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa Tuyên Quang và châu Văn Sơn đặc biệt quan trọng. Mong muốn tiếp tục cùng châu Văn Sơn củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất theo Phương châm 16 chữ và Tinh thần 4 tốt.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và châu Văn Sơn ký kết văn bản “Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giai đoạn 2026 - 2030”.

Ngay sau hội nghị, đã diễn ra Hội đàm định kỳ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại buổi hội đàm, hai bên nhất trí đánh giá toàn diện về kết quả giao lưu, hợp tác giữa hai bên từ sau Hội đàm định kỳ 6 tháng đầu năm 2026 tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang đến nay và đạt một số kết quả tích cực như: Ký kết 08 Thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương hai bên, hợp tác thương mại tiếp tục phát triển, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu hai bên 9 tháng đầu năm 2026 đạt trên 1 tỷ USD, phối hợp tổ chức thành công Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang đưa được trên 8.400 lượt lao động sang làm việc tại các huyện biên giới của châu Văn Sơn, tổ chức 02 hoạt động trại hè cho học sinh hai bên tại tỉnh Tuyên Quang và châu Văn Sơn..

Các đại biểu tỉnh Tuyên Quang và châu Văn Sơn thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Châu Lập Quân, Phó Châu trưởng châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bày tỏ ấn tượng trước những kết quả hợp tác mà hai bên đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng châu Văn Sơn và tỉnh Tuyên Quang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác. Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn sẽ tích cực phối hợp với tỉnh Tuyên Quang để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của 2 bên. Tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.