Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang khảo sát các mô hình du lịch sinh thái tại Đà Lạt

Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu mô hình Khu du lịch sinh thái Cao nguyên hoa Đà Lạt

Tại Khu du lịch sinh thái Cao nguyên hoa Đà Lạt, đoàn công tác tìm hiểu mô hình tổ chức hoạt động du lịch gắn với khai thác cảnh quan thiên nhiên, vườn hoa, tiểu cảnh và các loại hình vui chơi, giải trí. Đây là những sản phẩm góp phần đa dạng hóa hoạt động tham quan, trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách.

Bên cạnh đó, đoàn trao đổi với đại diện các cơ sở về phương thức tổ chức dịch vụ, cung cấp thông tin, hướng dẫn khách tham quan; công tác quản lý, điều phối và nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, đoàn công tác quan tâm đến các giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, cải thiện trải nghiệm và tăng tính tương tác của du khách.

Tại điểm du lịch Fresh Garden Đà Lạt, đoàn công tác tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng dẫn khách, quản lý dịch vụ và nâng cao hiệu quả vận hành tại cơ sở.

Đoàn công tác tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh du lịch tại Fresh Garden Đà Lạt

Thông qua chuyến khảo sát, đoàn công tác có thêm thông tin thực tế về cách thức xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; đồng thời tham khảo kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý, khai thác các loại hình dịch vụ du lịch.

Đây cũng là dịp để đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của điểm đến, góp phần phục vụ định hướng phát triển du lịch tại địa phương.