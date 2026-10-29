Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu mô hình chính quyền thành phố Vantaa, Phần Lan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên Đoàn công tác xem trình chiếu về mô hình tổ chức chính quyền thành phố Vantaa, Phần Lan.

Tham gia đoàn công tác có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan Nguyễn Hoàng Diệu Tâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện thành phố Vantaa, Phần Lan giới thiệu tổng quan về công tác tổ chức, vận hành chính quyền.

Vantaa là thành phố lớn thứ tư của Phần Lan, thuộc vùng đô thị thủ đô Helsinki, với dân số hơn 251.000 người. Thành phố có vị trí chiến lược khi là nơi đặt Cảng Hàng không quốc tế Helsinki-Vantaa; đồng thời là đầu mối quan trọng về logistics, thương mại và dịch vụ.

Những năm qua, Vantaa chú trọng phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị bền vững và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, khu vực Aviapolis nằm cạnh sân bay quốc tế là một trong những trung tâm kinh doanh phát triển nhanh của Phần Lan, thu hút nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và công nghệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu tại thành phố Vantaa, Phần Lan.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền thành phố Vantaa nhiệt liệt chào đón Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cho biết đây là đoàn công tác địa phương Việt Nam đầu tiên đến gặp gỡ, tìm hiểu hoạt động của chính quyền thành phố.

Phía Vantaa bày tỏ mong muốn cuộc gặp sẽ mở ra cơ hội tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm quản trị và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của hai địa phương.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng thành phố Vantaa.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của thành phố, đại diện Vantaa nhấn mạnh vai trò của công nghệ cao, sản xuất công nghiệp tiên tiến, công nghiệp thực phẩm và các dịch vụ gắn với hàng không trong cơ cấu kinh tế địa phương.

Cùng với việc tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành phố quan tâm tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu. Đây được xem là nền tảng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh tế.

Thông qua trao đổi, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu kinh nghiệm của Vantaa trong tổ chức, điều hành hoạt động chính quyền gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; phát huy lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho đại diện thành phố Vantaa, Phần Lan.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, cởi mở của chính quyền thành phố Vantaa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao thiện chí hợp tác của phía bạn; đồng thời khẳng định Thanh Hóa luôn quan tâm mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế nhằm huy động nguồn lực, tiếp thu kinh nghiệm quản lý, tiếp cận công nghệ tiên tiến và phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tòa thị chính thành phố Vantaa, Phần Lan.

Buổi tham quan, tìm hiểu hoạt động chính quyền thành phố Vantaa là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa tại Phần Lan năm 2026. Qua đó, góp phần mở rộng kênh kết nối với các đối tác châu Âu, tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo thêm cơ sở để nghiên cứu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.