Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu giải pháp công nghệ viễn thông tại Tập đoàn Ericsson

Đại diện Tập đoàn Ericsson giới thiệu quá trình phát triển công nghệ mạng viễn thông với đoàn công tác.

Tham gia hoạt động của đoàn, có đồng chí Hoàng Thanh Vân, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Mats Palving, chuyên gia tư vấn cấp cao về giải pháp và kết nối khách hàng của Tập đoàn Ericsson, đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, năng lực công nghệ và định hướng chiến lược của tập đoàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác tại Tập đoàn Ericsson.

Là tập đoàn công nghệ viễn thông có trụ sở tại Thụy Điển, Ericsson hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, phát triển và cung cấp giải pháp hạ tầng mạng di động, từ 4G, 5G đến định hướng công nghệ 6G.

Tại Việt Nam, Ericsson hiện diện từ năm 1993, tham gia cung cấp thiết bị, giải pháp và dịch vụ công nghệ cho các nhà mạng lớn như: Viettel, VNPT, MobiFone trên nhiều thế hệ công nghệ di động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác tìm hiểu các giải pháp công nghệ hiện đại mà Ericsson đang nghiên cứu, phát triển và triển khai trên thế giới.

Đoàn công tác được giới thiệu và tìm hiểu một số giải pháp công nghệ đang được Ericsson nghiên cứu, phát triển và triển khai trên thế giới, tập trung vào quản lý các hoạt động trọng yếu, điều hành doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hòa nhập số.

Các mô hình trình diễn cho thấy khả năng ứng dụng hạ tầng viễn thông tiên tiến trong nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận các tiện ích số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại Tập đoàn Ericsson.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Ericsson đối với sự phát triển hạ tầng kỹ thuật số tại Việt Nam, cũng như những thành tựu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thông tiên tiến của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, Thanh Hóa xác định đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng và động lực mới cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác tìm hiểu quá trình phát triển điện thoại di động.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng số, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội.

Đại diện Tập đoàn Ericsson giới thiệu, trình diễn các giải pháp công nghệ hiện đại mà Ericsson đang nghiên cứu, phát triển và triển khai trên thế giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cho rằng, những kinh nghiệm, giải pháp và định hướng công nghệ mà Ericsson chia sẻ có giá trị tham khảo thiết thực đối với Thanh Hóa trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới. Trong đó, việc nghiên cứu, tiếp cận các giải pháp viễn thông thế hệ mới, kết nối thông minh, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện để tỉnh đón đầu những xu hướng công nghệ trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn Ericsson.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tiếp cận công nghệ tiên tiến, tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế, từng bước nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Tập đoàn Ericsson.

Chuyến thăm và làm việc tại Tập đoàn Ericsson không chỉ giúp đoàn công tác có thêm thông tin về xu hướng phát triển của ngành viễn thông toàn cầu, mà còn mở ra những góc nhìn mới trong việc vận dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn phát triển của địa phương.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm tăng cường quan hệ đối ngoại, mở rộng kết nối với các tập đoàn công nghệ quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Thanh Hóa phát triển trong giai đoạn mới.