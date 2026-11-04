Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Thụy Điển

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia hoạt động của đoàn có đồng chí Hoàng Thị Diệu Thúy, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc, bà Emma Broms, Giám đốc quản lý khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã giới thiệu về chức năng, hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và hệ sinh thái công nghệ của Thụy Điển.

Đây là tổ chức thuộc sở hữu chung của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển, hiện có hơn 500 nhân sự tại 50 văn phòng trên thế giới. Tổ chức này hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, với hai văn phòng, đóng vai trò kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Các thành viên Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham gia buổi làm việc.

Theo bà Emma Broms, Thụy Điển có thế mạnh về viễn thông, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phần mềm, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo. Một số lĩnh vực đang được thúc đẩy hợp tác với Việt Nam gồm cảng thông minh, cảng xanh, năng lượng và y tế.

Trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế, Thụy Điển đang chú trọng phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an ninh mạng và các giải pháp bảo đảm quyền tự chủ về dữ liệu, công nghệ. Đây là những lĩnh vực có thể mở ra cơ hội hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những thông tin chia sẻ của Business Sweden; đồng thời khẳng định, Thanh Hóa mong muốn thông qua các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế kết nối với những doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của Thụy Điển để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thụy Điển và khuôn khổ Đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, phát triển những chương trình, dự án thiết thực.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cho biết, Thanh Hóa có diện tích tự nhiên hơn 11.000 km2, dân số gần 4,3 triệu người, nguồn lao động với khoảng 2,7 triệu người trong độ tuổi lao động. Tỉnh có hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; có cảng nước sâu Nghi Sơn có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, cảng hàng không Thọ Xuân được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế. Cùng với đó, Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước và hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics.

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 9,05%/năm; 9 tháng năm 2026 đạt 8,54%. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 57.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 23.500 doanh nghiệp đang hoạt động và đã thu hút 206 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thanh Hóa mong muốn Business Sweden quan tâm giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Thụy Điển đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics; nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, cấp nước, xử lý nước thải, tái chế chất thải; giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng mời đại diện Business Sweden cùng các doanh nghiệp Thụy Điển đến thăm, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục và triển khai các chương trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, với phương châm: “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, tiếp tục trao đổi với Business Sweden và các doanh nghiệp, đối tác Thụy Điển để cụ thể hóa những nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà lưu niệm cho đại diện Business Sweden.

Buổi làm việc góp phần tăng cường kết nối giữa Thanh Hóa với các tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển; mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và nguồn lực đầu tư quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.