Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp Phần Lan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Công ty Green Factory AI.

Tham gia các hoạt động của đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hoàng Diệu Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Jani Kaulo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - Đông Nam Á cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - ASEAN

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - ASEAN, hai bên đã trao đổi về tiềm năng, lợi thế, nhu cầu hợp tác và những lĩnh vực doanh nghiệp Phần Lan có thể tham gia đầu tư, kinh doanh tại Thanh Hóa.

Đại diện Hiệp hội, ông Jani Kaulo nhấn mạnh vai trò của việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, qua đó tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin và từng bước chuyển hóa các cơ hội thành chương trình, dự án cụ thể.

Theo ông Jani Kaulo, hợp tác có thể bắt đầu từ những vấn đề thiết thực trong sản xuất, kinh doanh như tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận chuyển, quản lý hiệu quả nguyên vật liệu và cải thiện chất lượng hạ tầng.

Doanh nghiệp Phần Lan có thế mạnh về công nghệ, giải pháp quản lý hiện đại và kinh nghiệm phát triển bền vững. Trong khi đó, Thanh Hóa có thị trường rộng, nguồn lao động dồi dào, tiềm năng sản xuất và nhu cầu đổi mới công nghệ ở nhiều lĩnh vực. Việc xác định đúng nhu cầu, lựa chọn đối tác phù hợp sẽ tạo điều kiện để hai bên phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cho biết: Thanh Hóa có dân số hơn 4,3 triệu người, hệ thống giao thông đa dạng, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế. Khu kinh tế Nghi Sơn, cảng biển Nghi Sơn, cảng hàng không Thọ Xuân cùng hệ thống các khu công nghiệp tạo nền tảng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và giao thương quốc tế. Tỉnh còn có thế mạnh về nông, lâm nghiệp, kinh tế biển và du lịch.

Thanh Hóa đang ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, logistics và du lịch. Đây cũng là những lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng với thế mạnh của Phần Lan, nhất là công nghệ số, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp bền vững và đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - ASEAN.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - ASEAN tiếp tục hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư của Thanh Hóa, kết nối doanh nghiệp Phần Lan với các đối tác trong tỉnh, nhất là trong lĩnh vực tự động hóa, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm, công nghệ môi trường và năng lượng sạch. Tỉnh đặc biệt quan tâm các giải pháp tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, tái chế chất thải, chế biến sâu sản phẩm từ luồng, tre và gỗ rừng trồng, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Cùng với hợp tác đầu tư, Thanh Hóa mong muốn mở rộng kết nối thương mại, tiếp cận thông tin về nhu cầu nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống phân phối và các yêu cầu phát triển bền vững tại thị trường Phần Lan. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận máy móc, thiết bị và công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác làm việc với Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam.

Đại diện Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam trình bày các lĩnh vực ưu tiên đầu tư của Phần Lan.

Tại buổi làm việc với Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam, đoàn công tác tiếp tục trao đổi về vai trò của giao lưu nhân dân, hợp tác doanh nghiệp và kết nối các tổ chức, cơ sở đào tạo trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Thanh Hóa mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, các đối tác Phần Lan có thêm thông tin về tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển của tỉnh; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong giáo dục, đào tạo nghề, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện Trung tâm khởi nghiệp Maria 01 giới thiệu về các hoạt động của trung tâm.

Tham quan, tìm hiểu thực tế tại Trung tâm khởi nghiệp Maria 01 tại thủ đô Helsinki - một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tiêu biểu của Bắc Âu, đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thương mại hóa các ý tưởng công nghệ, qua đó nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn của Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác tham quan Trung tâm khởi nghiệp Maria 01.

Từ các nội dung trao đổi tại hiệp hội, tổ chức hữu nghị đến khảo sát thực tế doanh nghiệp, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác theo hướng thiết thực, có trọng tâm và gắn với nhu cầu cụ thể của mỗi bên.

Tỉnh mong muốn duy trì đầu mối trao đổi thường xuyên, cập nhật thông tin doanh nghiệp, danh mục dự án và nhu cầu hợp tác; tổ chức các cuộc làm việc trực tiếp, trực tuyến theo từng lĩnh vực để từng bước hình thành các chương trình hợp tác cụ thể.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác tặng quà cho Trung tâm khởi nghiệp Maria 01.

Thanh Hóa cũng trân trọng mời lãnh đạo các hiệp hội và doanh nghiệp Phần Lan đến thăm, khảo sát cơ hội đầu tư tại tỉnh; sẵn sàng tổ chức các chương trình làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu và cơ sở sản xuất theo nhu cầu của đối tác.

Khẳng định quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án; tiếp cận các chính sách ưu đãi theo quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, với phương châm “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan - ASEAN.

Sau chương trình làm việc và khảo sát thực tế, tỉnh giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tiếp nhận đề xuất, kết nối đối tác, theo dõi các nội dung hợp tác, góp phần đưa những trao đổi tại Phần Lan từng bước chuyển thành các hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan.