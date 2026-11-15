Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu kinh tế cửa khẩu, du lịch tại Quảng Tây (Trung Quốc)

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên khảo sát luồng hành khách tại cặp Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh – Long Bang và lối thông quan Nà Đoỏng – Nà Ráy.

Cặp Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh – Long Bang, bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng – Nà Ráy, có vị trí quan trọng trong kết nối giao thương giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế từ cuối năm 2023 đã mở rộng phạm vi xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa và phương tiện từ nước thứ ba, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, thương mại và du lịch hai bên biên giới.

Tại khu vực cửa khẩu, việc khảo sát luồng hành khách có ý nghĩa thiết thực trong tìm hiểu quy trình xuất nhập cảnh, điều kiện hạ tầng, tổ chức phân luồng và khả năng phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Đây là những yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng phục vụ, thời gian thông quan và khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Đối với Thái Nguyên, việc tìm hiểu thực tế tại cửa khẩu không chỉ giúp mở rộng nhận thức về hoạt động giao thương biên giới mà còn gợi mở khả năng kết nối các tuyến vận tải, hành trình du lịch liên quốc gia, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận thị trường hai bên.

Cùng với khảo sát hạ tầng cửa khẩu, việc tìm hiểu Cựu Châu cổ trấn mang đến góc nhìn về khai thác giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Là thủ phủ cũ của huyện Tịnh Tây, Cựu Châu nổi tiếng với kiến trúc cổ mang đậm bản sắc dân tộc Choang, những con phố truyền thống và nghề làm tú cầu – sản phẩm thủ công văn hóa đặc trưng của địa phương.

Những giá trị được gìn giữ tại đây cho thấy vai trò của việc bảo tồn bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch, tạo sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên khảo sát luồng hành khách tại cặp Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh – Long Bang và lối thông quan Nà Đoỏng – Nà Ráy.

Thông qua các hoạt động khảo sát, Đoàn công tác có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu khả năng kết nối du lịch, trao đổi kinh nghiệm quản lý, khai thác hạ tầng giao thông và phát triển dịch vụ giữa Thái Nguyên với các địa phương Quảng Tây.

Khi liên kết cửa khẩu được đặt trong tổng thể hợp tác thương mại, logistics và du lịch, những tuyến kết nối không chỉ mang ý nghĩa lưu thông hàng hóa, hành khách mà còn góp phần mở rộng không gian giao lưu kinh tế, văn hóa.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa lâu dài, góp phần chuyển hóa lợi thế địa lý, tiềm năng du lịch và nền tảng hữu nghị thành những cơ hội hợp tác cụ thể, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.