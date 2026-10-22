Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu công nghệ sản xuất thực phẩm tại Hàn Quốc

Tham gia Đoàn có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện Hội Nữ Doanh nhân tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên và Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Nhà máy Nongshim Gumi, tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Nongshim là doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc được thành lập năm 1965, chuyên sản xuất mì ăn liền, đồ ăn nhẹ và một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống. Doanh nghiệp phát triển nhiều thương hiệu được phân phối trên thị trường quốc tế. Tên gọi Nongshim mang ý nghĩa “tấm lòng người nông dân”, thể hiện triết lý kinh doanh đề cao sự chân thành, trung thực và cần cù.

Tại Gumi, Nongshim xây dựng mô hình nhà máy ứng dụng hệ thống điều khiển tự động xuyên suốt quá trình sản xuất, từ phối trộn nguyên liệu đến thành phẩm. Việc kết hợp công nghệ tự động hóa với quản lý chất lượng và kiểm soát bằng phương pháp thống kê giúp duy trì chất lượng đồng đều của sản phẩm. Nhà máy sản xuất các dòng mì ăn liền và đồ ăn nhẹ như Shin Ramyun, Chapagetti, bánh snack hành tây…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong chương trình, Đoàn công tác tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức sản xuất, vận hành dây chuyền và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Những kinh nghiệm từ mô hình nhà máy cũng gợi mở cách tiếp cận trong đầu tư thiết bị đồng bộ, chuẩn hóa quy trình và phát triển thương hiệu gắn với yêu cầu của thị trường.

Chuyến thăm là dịp để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Thái Nguyên tham khảo kinh nghiệm phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm, lựa chọn những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Đại diện Hiệp hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên tặng quà Chi Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hàn Quốc.

Trước đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Công ty Yeongdo Velvet, doanh nghiệp chuyên sản xuất vải nhung của một nữ hội viên Chi hội Nữ Doanh nhân Gyeongsangbuk-do.