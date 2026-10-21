Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên thăm, làm việc với Trường Trung học Gimcheon (Hàn Quốc)

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Được thành lập năm 1931, Trường Trung học Gimcheon là cơ sở giáo dục phổ thông tư thục có bề dày truyền thống, hoạt động theo mô hình tự chủ. Bên cạnh giảng dạy kiến thức, Nhà trường chú trọng giáo dục tinh thần dân tộc, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và câu lạc bộ, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Trường Trung học Gimcheon hiện có 8 học sinh Việt Nam đang theo học, là một trong những cầu nối trực tiếp góp phần tăng cường giao lưu giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng quà lưu niệm cho đại diện Nhà trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên khẳng định, Thái Nguyên luôn coi trọng công tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

Tỉnh tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới trường, lớp học, thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục gắn kết giữa học tập, trải nghiệm và rèn luyện thể chất.

Thái Nguyên mong muốn tăng cường hợp tác trong đào tạo, định hướng nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực; tạo điều kiện để học sinh hai nước giao lưu, học hỏi, nâng cao hiểu biết về văn hóa và môi trường giáo dục của mỗi bên.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên thăm Trường Trung học Gimcheon (Hàn Quốc).

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tham quan không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển của Trường Trung học Gimcheon (Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về phương pháp giáo dục, mô hình đào tạo của Nhà trường; đồng thời thảo luận định hướng hợp tác nhằm tăng cường giao lưu học sinh, trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Quang Tuyên trao quà tặng Nhà trường. Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cũng trao quà cho Nhà trường và tặng 8 suất quà cho 8 học sinh đang theo học tại đây.

Chuyến thăm, làm việc là dịp để tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu kinh nghiệm giáo dục của Hàn Quốc; đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức liên quan, hướng tới triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và lâu dài.