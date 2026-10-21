Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên thăm, làm việc với Trường Kimcheon (Hàn Quốc)

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về phương pháp giáo dục, mô hình đào tạo của Nhà trường; đồng thời thảo luận định hướng hợp tác nhằm tăng cường giao lưu học sinh, trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.

Trường THPT Kimcheon hiện có 8 học sinh Việt Nam đang theo học, là một trong những cầu nối trực tiếp góp phần tăng cường giao lưu giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên tặng quà lưu niệm cho đại diện Nhà trường. Ảnh: Hoài Anh

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Nhà trường trong đào tạo, định hướng nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực; tạo điều kiện để học sinh hai nước giao lưu, học hỏi, nâng cao hiểu biết về văn hóa và môi trường giáo dục của mỗi bên.

Đồng thời, tỉnh mong muốn nghiên cứu, tham khảo những mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của Hàn Quốc để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên thăm Trường THPT Kimcheon (Hàn Quốc). Ảnh: Hoài Anh

Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tham quan không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển của Trường THPT Kimcheon (Hàn Quốc).

Chuyến thăm, làm việc là dịp để tỉnh Thái Nguyên tìm hiểu kinh nghiệm giáo dục của Hàn Quốc; đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức liên quan, hướng tới triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và lâu dài.