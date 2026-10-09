Đoàn công tác tỉnh Sơn La dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Ngô Lê Văn và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Anuphap Vongnokeo đồng chủ trì, với sự tham dự của gần 300 đại biểu từ các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương có chung đường biên giới của hai nước và đại diện các trưởng bản tiêu biểu sinh sống tại các khu vực giáp biên giới Việt Nam-Lào.

Đoàn công tác của tỉnh Sơn La tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và trao đổi ý kiến về 5 chủ đề quan trọng, gồm: Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới; Vai trò của công tác tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của các già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về biên giới; Công tác quốc tịch và hộ khẩu của người dân vùng biên giới; Tình hình tổng quan về công tác biên giới và quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới; Quy định về xuất nhập cảnh, hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới cùng các vấn đề cần lưu ý đối với cư dân biên giới.

Đoàn công tác của tỉnh Sơn La tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tham luận về chủ đề “Quản lý xây dựng công trình khu vực biên giới, thực tiễn triển khai và bài học kinh nghiệm”. Làm rõ những quy định trọng tâm của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào năm 2016; phân tích nguyên nhân một số vụ việc, rút ra năm bài học kinh nghiệm về phối hợp, kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, góp phần bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ vững an ninh và xây dựng tuyến biến giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Hội nghị nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam - Lào, giúp các cán bộ, lực lượng chuyên trách, các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam-Lào nắm vững và có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về các quy định liên quan… Từ đó, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khẳng định quan điểm, đường lối nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.