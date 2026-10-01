Đoàn công tác tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) thăm, tìm hiểu dự án Cảng biển Mỹ Thủy

Tại chuyến thăm, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo MTIP báo cáo khái quát quá trình triển khai thực hiện dự án Cảng biển Mỹ Thủy. Theo đó, dự án do MTIP làm chủ đầu tư với diện tích 685ha, có quy mô 10 bến, bảo đảm tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn; tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 (2018-2026) có quy mô 4 bến cho tàu tải trọng 100.000DWT, tổng chiều dài 1.300m, vốn đầu tư 5.902 tỉ đồng, công suất khai thác 12 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn 2 (2027-2031) có quy mô 3 bến, vốn đầu tư 5.876 tỉ đồng; giai đoạn 3 (2032-2036) có quy mô 3 bến, vốn đầu tư 3.222 tỉ đồng, hoàn thiện tổng thể công suất 30 triệu tấn hàng hóa/năm. Hiện nay, bến 1, 2 đã đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp vận tải biển trong nước và quốc tế.

Đại diện Công ty CP liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy giới thiệu tổng quan về dự án - Ảnh: Tạ Hưng

Cảng biển Mỹ Thủy đóng vai trò hết sức quan trọng, là cửa ngõ logistics rộng lớn, điểm kết nối quan trọng ra biển Đông của tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), phục vụ giao thương cho cả khu vực miền Trung, Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Nhân chuyến thăm của đoàn, đại diện MTIP cũng mong muốn chính quyền tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Sạ-vẳn-na-khệt, mở ra tuyến vận tải hàng hóa năng động xuyên biên giới.