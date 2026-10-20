Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị thượng đỉnh FUJI Hydrogen 2026

Hội nghị thượng đỉnh Fuji Hydrogen quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 19-21/10/2026, do chính quyền tỉnh Yamanashi chủ trì, phối hợp với chính quyền Thủ đô Tokyo và Đại học Yamanashi tổ chức. Hội nghị quy tụ nhiều đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực hydrogen đến từ nhiều quốc gia. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ công nghệ và tìm kiếm giải pháp phát triển năng lượng hydrogen xanh, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị - Ảnh: Đ.T

Với chủ đề trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng hydrogen vào thực tiễn, hội nghị đã nghe các đại biểu, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới trình bày tham luận, đề xuất sáng kiến tập trung thảo luận ba lĩnh vực chính: Xây dựng hệ thống xã hội và phát triển nguồn nhân lực; phát triển hạ tầng sản xuất, lưu trữ, vận chuyển hydrogen; thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, hình thành thị trường tiêu thụ hydrogen xanh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Chiến Thắng khẳng định, việc tham dự hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong định hướng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và từng bước hình thành các ngành công nghiệp xanh tại tỉnh Quảng Trị. Với tiềm năng điện gió, điện mặt trời, lợi thế về cảng biển, khu kinh tế và vị trí chiến lược tại khu vực miền Trung Việt Nam, Quảng Trị có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị hydrogen xanh và các sản phẩm năng lượng có giá trị gia tăng cao trong tương lai.

Thông qua hội nghị, tỉnh Quảng Trị hướng tới việc tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, tổ chức nghiên cứu, kết nối với các đối tác công nghệ và doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khả năng thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng xanh tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Đ.T

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, chào xã giao ngài Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ sự ấn tượng khi đến thăm tỉnh Yamanashi-địa phương có nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập và đề nghị chính quyền, các doanh nghiệp tỉnh Yamanashi nghiên cứu, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có lĩnh vực phát triển hydrogen xanh.

Trên cơ sở biên bản thỏa thuận hợp tác ký kết vào tháng 9/2023, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đề xuất tỉnh Yamanashi nghiên cứu, ký kết bản hợp tác mới giữa hai tỉnh để hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong thời gian tới. Đồng chí trân trọng mời ngài Thống đốc tham dự lễ khai mạc và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2027 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Thay mặt chính quyền tỉnh Yamanashi, Thống đốc Nagasaki Kotaro đánh giá cao việc tỉnh Quảng Trị cử đoàn công tác sang thăm, làm việc tại tỉnh Yamanashi và dự Hội nghị thượng đỉnh Fuji Hydrogen quốc tế 2026.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà lưu niệm cho Thống đốc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) - Ảnh: Đ.T

Thống đốc Nagasaki Kotaro khẳng định chuyến công tác là dịp quan trọng để tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Yamanashi. Ngài Thống đốc thống nhất đề xuất ký kết lại bản hợp tác mới, trong đó nhấn mạnh rõ các lĩnh vực, dự án cần hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời nhận lời mời của tỉnh Quảng Trị về việc tham dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2027 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh Yamanashi là một trong những địa phương tiên phong của Nhật Bản trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất hydrogen xanh, nổi bật với mô hình Power-to-Gas (P2G), sử dụng điện năng tái tạo để sản xuất hydrogen thông qua quá trình điện phân nước. Đây là kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Quảng Trị trong quá trình nghiên cứu phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh gắn với công nghiệp, logistics và cảng biển.

Việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Fuji Hydrogen quốc tế 2026 không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế giữa Quảng Trị và các đối tác Nhật Bản, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, kết nối, xúc tiến nguồn lực đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, hiện đại, bền vững. Đây cũng là hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa định hướng phấn đấu xây dựng Quảng Trị trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.