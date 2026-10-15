Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình: Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển chuỗi sản xuất lúa gạo tại thành phố Asan (Hàn Quốc)

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tìm hiểu hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng và cung ứng giống lúa tại Chi nhánh Chungnam của Cơ quan Giống Quốc gia Hàn Quốc.

Từ quản lý giống đến tổ chức sản xuất

Thành phố Asan hiện có khoảng 9.000 ha đất canh tác lúa, với tổng sản lượng đạt 59.325 tấn và 5.154 hộ trồng lúa. Tuy nhiên, so với năm 2000, diện tích canh tác đã giảm 31,5%, số hộ trồng lúa giảm 26,7%. Quá trình đô thị hóa, tình trạng già hóa lực lượng lao động và xu hướng thu hẹp số hộ sản xuất đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và duy trì sức cạnh tranh của ngành lúa gạo.

Trước thực tế đó, Asan định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng tăng cường cơ giới hóa, mở rộng ứng dụng công nghệ thông minh, củng cố hệ thống chế biến và đầu mối tiêu thụ. Trong lĩnh vực lúa gạo, địa phương chú trọng liên kết các cơ sở chế biến, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định đối với gạo thương phẩm và lúa nguyên liệu. Cùng với đó, việc thúc đẩy các phương thức gieo sạ tiên tiến, như gieo sạ bằng thiết bị bay không người lái, máy gieo hạt chuyên dụng và gieo theo hàng, được xem là giải pháp nhằm giảm công lao động, nâng cao hiệu quả canh tác.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tìm hiểu tình hình sản xuất lúa và kỹ thuật canh tác tại thành phố Asan, đồng thời trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trong bối cảnh ngành nông nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ.

Tại Chi nhánh Chungnam của Cơ quan Giống Quốc gia Hàn Quốc, đoàn tìm hiểu và trao đổi qui trình quản lý giống, hoạt động kiểm tra chất lượng, sản xuất và cung ứng giống cây trồng. Đây là những khâu quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào, phục vụ sản xuất và duy trì tính ổn định của cây trồng. Đoàn cũng tìm hiểu hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng giống lúa và phương thức cung ứng giống cho nông dân tại Hàn Quốc, làm cơ sở tham khảo, đối chiếu với thực tiễn sản xuất ở Ninh Bình.

Đại diện Chi nhánh Chungnam giới thiệu về công tác quản lý giống cây trồng, bảo đảm chất lượng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp.

Tại cánh đồng thuộc xã Seonjang, thành phố Asan, đoàn công tác trực tiếp quan sát hoạt động thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Trao đổi với phóng viên, ông Kim Jeong-soo, 70 tuổi, một nông dân địa phương chia sẻ, gia đình ông canh tác khoảng 33 ha lúa trên diện tích đất thuộc sở hữu gia đình. Lúa được sản xuất theo quy chuẩn để cung ứng cho dòng sản phẩm cơm đóng hộp Hetbahn của Tập đoàn CJ. Theo ông, toàn bộ sản lượng được hợp tác xã thu mua theo thỏa thuận. Nông dân được cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và thực hiện quy trình canh tác thống nhất, qua đó chủ động hơn về đầu ra và tập trung vào gieo trồng, chăm sóc.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình khảo sát thực tế tại cánh đồng tại xã Seonjang, thành phố Asan.

Mức giá thu mua ổn định, có lợi hơn so với thị trường tự do cũng góp phần tạo sự yên tâm cho người sản xuất. Với diện tích canh tác thuộc sở hữu gia đình, vụ lúa của ông đạt giá trị sản lượng ước khoảng 250 triệu won (khoảng 4,8 tỷ đồng); lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt hơn 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ đồng). Ông cho biết thời tiết năm nay nhìn chung tương đương năm trước, lượng mưa ít hơn đôi chút nhưng điều kiện nắng ráo thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, giúp duy trì năng suất ổn định.

Thực tế tại cánh đồng Seonjang cho thấy việc cơ giới hóa không chỉ góp phần giảm sức lao động trong khâu thu hoạch mà còn được đặt trong mô hình tổ chức sản xuất gắn với tiêu chuẩn chất lượng và đầu ra. Đây là kinh nghiệm để đoàn tham khảo khi nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, tăng cường liên kết giữa người trồng lúa với hợp tác xã và đơn vị thu mua tại địa phương.

Hoàn thiện các khâu sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ

Tại Trung tâm DSC của Hợp tác xã Nông nghiệp Seondo, Đoàn công tác của tỉnh cũng tìm hiểu quy trình thu mua, sấy, làm sạch và bảo quản lúa sau thu hoạch. Cơ sở thực hiện thu mua lúa của nông dân, tổ chức xử lý và quản lý nguyên liệu nhằm duy trì chất lượng trước khi đưa vào các khâu tiếp theo của chuỗi sản xuất. Đại diện của Trung tâm DSC cho biết, việc tổ chức sấy và bảo quản tập trung giúp kiểm soát các công đoạn sau thu hoạch, đồng thời cho thấy vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất của nông dân với hệ thống thu mua, lưu trữ nông sản. Đây là nội dung có ý nghĩa tham khảo trong bối cảnh nâng cao chất lượng lúa gạo không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật canh tác mà còn gắn với quy trình xử lý sau thu hoạch.

Thông qua các giờ học lý thuyết và thực tế, đoàn công tác tìm hiểu thêm kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, hướng tới nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Điểm đến tiếp theo là Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Gạo Asan - RPC, nơi đoàn tìm hiểu hoạt động chế biến lúa thành gạo thương phẩm, quản lý chất lượng, lưu thông và tiếp thị sản phẩm. Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Gạo Asan - RPC cho biết, đây là đơn vị vận hành hệ thống chế biến, lưu trữ và phân phối gạo, đồng thời phối hợp xây dựng, quảng bá thương hiệu gạo địa phương “Asan Malgeunssal”. Mô hình này cho thấy sự liên kết giữa các hợp tác xã trong tổ chức nguồn nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dưới thương hiệu chung. Việc quản lý chất lượng xuyên suốt quá trình sản xuất, kết hợp với hoạt động tiếp thị và mở rộng thị trường, góp phần nâng cao khả năng nhận diện và giá trị thương phẩm của gạo địa phương.

Công nghệ được ứng dụng trong các khâu chế biến, quản lý chất lượng và phát triển thương hiệu gạo “Asan Malgeunssal” tại Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Gạo Asan RPC.

Qua khảo sát các cơ sở, đoàn công tác có thêm góc nhìn về chuỗi sản xuất lúa gạo tại Asan, từ quản lý giống, tổ chức canh tác đến cơ giới hóa thu hoạch, thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ. Những kinh nghiệm này là cơ sở để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Ninh Bình, nhất là việc tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và cơ sở chế biến; nâng cao chất lượng sau thu hoạch, hiệu quả tổ chức sản xuất và giá trị thương hiệu nông sản.

Hoạt động tìm hiểu thực tế đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tăng cường hiểu biết giữa hai địa phương, hướng tới mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Asan, Hàn Quốc.