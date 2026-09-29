Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình thăm và làm việc tại Cộng hoà Belarus

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung thực hiện các nghi lễ ngoại giao.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

* Mở đầu chuyến công tác, Đoàn có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung phát biểu chào mừng.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến thăm và làm việc tại Belarus; đánh giá đây là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với các đối tác Belarus, qua đó, cụ thể hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thông tin khái quát về tình hình Cộng hòa Belarus và quan hệ Việt Nam - Belarus, Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ hai nước được duy trì trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy, bình đẳng và cùng có lợi. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025 mở ra khuôn khổ và động lực mới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cũng trao đổi về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, chia sẻ một số lưu ý về địa bàn, cơ chế kết nối và phương thức triển khai hợp tác giữa các địa phương hai nước. Đại sứ cho biết, Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tỉnh Ninh Bình trong việc tìm hiểu địa bàn, kết nối với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Belarus; đồng thời, mong muốn chuyến công tác sẽ mở ra những kết nối cụ thể, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác giữa Ninh Bình với các đối tác Belarus trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh thông tin khái quát về tỉnh Ninh Bình.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Văn Trung cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã đón tiếp chu đáo, quan tâm hỗ trợ kết nối và chuẩn bị chương trình công tác cho Đoàn, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin khái quát về tỉnh Ninh Bình. Đồng chí cho biết tỉnh có diện tích gần 4.000 km², dân số trên 4,4 triệu người, giữ vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Bắc - Nam. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,65%, quy mô nền kinh tế đạt trên 13,6 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 11,44%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 2 toàn quốc. Tỉnh đang tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ - du lịch chất lượng cao, gắn với bảo tồn di sản, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2028.

Đồng chí nhấn mạnh, việc Việt Nam và Belarus nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đã mở ra không gian hợp tác lớn. Ninh Bình nhận thấy Belarus có thế mạnh và tiềm năng bổ trợ trong các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến thực phẩm, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch.

Để chuyến công tác đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ tư vấn thông tin về địa bàn, cơ cấu tổ chức và nhu cầu hợp tác của các đối tác Belarus; làm cầu nối để Ninh Bình tiếp cận các cơ quan chính quyền, cơ quan dân cử, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Belarus; phối hợp quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, du lịch của Ninh Bình, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Belarus tham gia thúc đẩy hợp tác với tỉnh; đồng thời hỗ trợ duy trì liên hệ, tư vấn lựa chọn những nội dung khả thi để triển khai sau chuyến công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh tặng quà Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus Nguyễn Văn Trung tặng quà đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, phân công cơ quan chuyên môn làm đầu mối để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến công tác.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.

* Trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn có buổi làm việc với Hội đồng đại biểu thành phố Minsk, Cộng hòa Belarus. Đón tiếp Đoàn có ông Artyom Tsuran, Chủ tịch Hội đồng đại biểu thành phố Minsk.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và các đại biểu Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tham dự buổi làm việc với Hội đồng đại biểu thành phố Minsk.

Chào mừng Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình, ông Artyom Tsuran giới thiệu khái quát về vị trí, vai trò của Thủ đô Minsk trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của Belarus. Minsk là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hóa của đất nước, đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ lớn của Belarus.

Chính quyền thành phố gồm hai cơ quan chủ yếu: Hội đồng đại biểu thành phố và Ủy ban Chấp hành thành phố. Hội đồng đại biểu thành phố là cơ quan đại diện nhà nước và cơ quan chủ yếu trong hệ thống tự quản của thành phố, có vai trò quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và quản lý tài sản công; đồng thời xem xét báo cáo của cơ quan hành pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Chủ tịch Hội đồng đại biểu thành phố Minsk cũng đã giới thiệu một số kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử, xây dựng và giám sát thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quản lý ngân sách, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân; đồng thời trao đổi về công tác quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, giao thông công cộng và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa trong quá trình phát triển thành phố.

Theo ông Artyom Tsuran, việc tăng cường trao đổi giữa Hội đồng đại biểu thành phố Minsk và HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ tạo điều kiện để hai bên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và nghiên cứu những lĩnh vực có khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh bày tỏ vui mừng được đến thăm Minsk - Thủ đô anh hùng, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của Cộng hòa Belarus.

Đồng chí nhấn mạnh, buổi làm việc là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử và mở ra những định hướng hợp tác thiết thực giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Minsk trong thời gian tới. Trên cơ sở tiềm năng, nhu cầu của hai địa phương, đồng chí đề xuất hai bên tập trung trao đổi 3 nhóm nội dung. Trong đó, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan dân cử; kinh nghiệm quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát thi hành pháp luật và giải quyết kiến nghị của cử tri. Hai bên đồng thời trao đổi kinh nghiệm về quản trị đô thị và dịch vụ công, nhất là cơ chế phối hợp giữa cơ quan dân cử với cơ quan hành pháp; quản lý quy hoạch, giao thông công cộng, nhà ở, môi trường xanh và ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân.

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản, đồng chí cho biết Ninh Bình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch bền vững gắn với sinh kế cộng đồng tại Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; đồng thời, mong muốn học hỏi kinh nghiệm của thành phố Minsk trong bảo tồn các công trình lịch sử, cảnh quan và bản sắc văn hóa gắn với quá trình đô thị hóa.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus, buổi làm việc sẽ mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể, thiết thực giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Minsk, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Cũng trong chương trình công tác tại Cộng hòa Belarus, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã khảo sát thực tế tại Ban Quản lý Công viên - Bảo tàng Lịch sử tương tác Sula; Lâu đài Nesvizh tại thủ phủ Nesvizh; các công trình văn hóa, tôn giáo tại thành phố Minsk.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh tặng quà ông Artyom Nikolayevich, Chủ tịch Hội đồng đại biểu thành phố Minsk.

Ông Artyom Nikolayevich, Chủ tịch Hội đồng đại biểu thành phố Minsk tặng quà đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội đồng đại biểu thành phố Minsk.

Chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Belarus của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Theo chương trình, từ ngày 30/9-3/10, Đoàn công tác của tỉnh sẽ thăm và làm việc tại Nga. Các hoạt động của Đoàn sẽ được Báo Ninh Bình tiếp tục thông tin.