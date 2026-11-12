Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình thăm, làm việc tại Nhật Bản

Quang cảnh Hội nghị thế giới về các thành phố lịch sử lần thứ 20.

*Ngày 10/11, tại thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, Đoàn công tác của tỉnh đã tham dự Hội nghị thế giới về các thành phố lịch sử lần thứ 20, với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hướng tới một tương lai bền vững và có khả năng chống chịu trước những thách thức”. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo, đại diện 24 thành phố lịch sử trên thế giới, cùng các tổ chức quốc tế, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Tại các phiên làm việc chuyên đề, tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những sáng kiến, giải pháp bảo vệ di sản trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, các vấn đề môi trường và những nguy cơ xuất phát từ hoạt động của con người. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình kết nối di sản theo hướng xây dựng hệ sinh thái di sản, gắn kết di sản với con người, tri thức, văn hóa, sinh kế cộng đồng, hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường, qua đó góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và trao truyền những giá trị đó cho các thế hệ tương lai và giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về lịch sử và văn hóa của mỗi quốc gia, thúc đẩy hợp tác, xây dựng một xã hội hòa bình và phát triển bền vững.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình mong muốn được thảo luận, học hỏi kinh nghiệm từ các thành phố bạn, đặc biệt là kinh nghiệm của thành phố Himeji và các chuyên gia Nhật Bản, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm là: kinh nghiệm ứng phó và bảo vệ di sản trước thiên tai; công tác bảo tồn di sản gắn với bảo vệ môi trường và quản trị điểm đến; về các chương trình giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tận dụng các công cụ truyền thông để lan tỏa tình yêu di sản trong cộng đồng; và tìm kiếm cơ hội, mở rộng cơ chế hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tu bổ, bảo tồn dự phòng giữa các thành phố lịch sử và các viện nghiên cứu chuyên ngành.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo thành phố Kyoto.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đã có dịp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo thành phố Kyoto để giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Ninh Bình, Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, di sản và du lịch của tỉnh tới các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

*Ngày 11/11, Đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara - là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản chuyên về bảo tồn, khai quật và phục dựng các di sản văn hóa cổ đại.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara.

Ông Makoto Motonaka, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara phát biểu tại buổi làm việc.

Bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình, ông Makoto Motonaka, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chúc mừng những thành tựu nổi bật của tỉnh trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đặc biệt, ông đánh giá cao việc mới đây, Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình vừa được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là di sản thứ ba của Ninh Bình được UNESCO ghi danh, tiếp tục khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô và đóng góp của địa phương vào kho tàng di sản tư liệu của nhân loại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn khẳng định công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm và những thành tựu chuyên môn của Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa; đây là nguồn tham khảo quý báu để Ninh Bình nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Mong muốn Viện Nghiên cứu Nara tiếp tục quan tâm, phối hợp và hỗ trợ địa phương trên 4 định hướng trọng tâm là: đẩy mạnh các chương trình trao đổi học thuật; hợp tác triển khai các chương trình chuyển giao công nghệ bảo tồn, khảo cổ tiên tiến và hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phối hợp và hỗ trợ thực hiện các dự án nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với trọng tâm là Cố đô Hoa Lư...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn tặng quà lưu niệm cho đại diện của Viện nghiên cứu.

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara.

Tiếp đó, đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã có chuyến khảo sát, tìm hiểu thực tiễn các mô hình bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử tại Nara; các thành viên trong đoàn được giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Hoạt động nhằm cụ thể hóa việc triển khai các nội dung hợp tác theo Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết vào tháng 8/2026 giữa Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, trọng tâm là nghiên cứu, phục dựng, phỏng dựng Cố đô Hoa Lư. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, kết nối thường xuyên, từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, dự án thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm khi khảo sát tại Cung điện Heijo (Bình Thành Cung).

Cũng trong ngày 11/11, đoàn công tác của tỉnh và đại diện Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara đã đi khảo khát tại Cung điện Heijo (Bình Thành Cung) và Chùa Todaiji (Đông Đại Tự).

Thông qua khảo sát thực tế của đoàn công tác và Viện Nghiên cứu Di sản quốc gia Nara nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phục chế di sản và phát triển văn hoá, từ đó thúc đẩy du lịch; học hỏi cách thức trùng tu, bảo quản phòng ngừa cho các bảo vật quốc gia, tác phẩm nghệ thuật, di tích kiến trúc.