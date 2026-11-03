Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình dự Khai mạc Kỳ họp Đại hội đồng Ủy ban Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ cùng chuyên gia trong lĩnh vực di sản tư liệu, Hán Nôm.

Kỳ họp diễn ra từ ngày 2 đến 6/11/2026, với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các cơ quan, tổ chức đề cử hồ sơ, đại biểu MOWCAP, UNESCO, các diễn giả quốc tế và các tổ chức quan sát viên từ các quốc gia lân cận. Đây là dịp để Đại hội đồng tiến hành xem xét, thẩm định và bỏ phiếu cho các hồ sơ đề cử di sản tư liệu trong khu vực. Tại kỳ họp lần này, Việt Nam tham gia với 2 hồ sơ đề cử, gồm: “Ma Nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình” và “Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên”. Trong đó, hồ sơ Ma Nhai trên núi Non Nước là sự quan tâm, kỳ vọng của tỉnh Ninh Bình trong nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, góp phần quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương đến bạn bè quốc tế.

Tại lễ khai mạc, Đoàn công tác đã nghe các bài phát biểu chào mừng, khai mạc của Chủ tịch MOWCAP, Giám đốc Văn phòng UNESCO tại Jakarta và lãnh đạo thành phố Jakarta; chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Cơ quan Lưu trữ quốc gia Indonesia (ANRI) và Viện Nghiên cứu Hàn Quốc cùng một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm dự Khai mạc Kỳ họp Đại hội đồng Ủy ban Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong những ngày tiếp theo, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tham dự các phiên làm việc theo chương trình nghị sự của kỳ họp; đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc tế về nghiên cứu, nhận diện, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tư liệu. Qua đó góp phần tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của tỉnh trong thời gian tới.