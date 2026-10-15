Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình chào xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp và chào xã giao bà Lee Mi-yeon, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn và Đại sứ Hàn Quốc bà Lee Mi-Yeon trao đổi các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, hiệu quả.

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Sơn trân trọng chuyển lời chúc mừng của đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới bà Lee Mi-Yeon nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn và thành viên đoàn công tác chào xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: những lợi thế về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực và định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tỉnh luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc; đã thiết lập, duy trì quan hệ hợp tác với nhiều địa phương như Gyeonggi, Jeju, Asan, Jecheon và Dongducheon. Hiện, Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Ninh Bình với 215 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 2,69 tỷ USD.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn bày tỏ mong muốn Đại sứ Lee Mi-Yeon tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Ninh Bình với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc; đặc biệt là tăng cường kết nối với KOTRA, KOCHAM, KCCI, KOICA nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Bà Lee Mi-yeon, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam trao đổi về triển vọng hợp tác với tỉnh Ninh Bình.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và lời chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Đại sứ Lee Mi-Yeon bày tỏ ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng du lịch cũng như những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại sứ đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của chính quyền tỉnh trong hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, sự hiện diện của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghiệp ô tô được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vệ tinh, hình thành chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Lee Mi-yeon và các đại biểu.

Nhấn mạnh xu hướng mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào các lĩnh vực hạ tầng, logistics, khu công nghiệp, đô thị thông minh và năng lượng, Đại sứ đề nghị tỉnh Ninh Bình tăng cường chia sẻ thông tin về các dự án, cơ hội hợp tác. Đại sứ quán Hàn Quốc sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, phối hợp với các cơ quan xúc tiến đầu tư giới thiệu, kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn tặng quà lưu niệm Đại sứ Lee Mi-Yeon.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đã trao tặng bà Lee Mi-Yeon món quà lưu niệm biểu tượng Trống đồng, thể hiện tình cảm và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình với các đối tác Hàn Quốc.