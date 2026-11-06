Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với Viện Y học Karolinska, Thụy Điển

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; TS. BS CKII Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế và các đồng chí cùng đi trong Đoàn.

Đón và làm việc với đoàn có Giáo sư Tobias Alfvén - Phó Hiệu trưởng, phụ trách Chương trình đào tạo tiến sĩ; Giáo sư Marie Hasselberg - Trưởng Khoa Y tế công cộng toàn cầu, cùng các giáo sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu của Viện Y học Karolinska và các nhà khoa học, nghiên cứu sinh người Việt Nam đang công tác, học tập tại Thụy Điển.

Ông Đan Anh Tuấn - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Điển cùng dự buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Được thành lập năm 1810, Viện Y học Karolinska là một trong những trường đại học y khoa hàng đầu thế giới (thuộc top 50 thế giới về đào tạo chuyên ngành y) và là trung tâm đào tạo và nghiên cứu y học danh tiếng nhất Thụy Điển. Hệ sinh thái y tế - học thuật Karolinska là nơi gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng, tạo nền tảng cho việc phát triển các kỹ thuật điều trị tiên tiến và y học dựa trên bằng chứng. Hàng năm Viện đào tạo từ hệ cử nhân đến tiến sĩ, có 2 cơ sở với quy mô đào tạo mỗi năm khoảng 7.000 sinh viên và trên 2.000 nghiên cứu sinh.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đặc biệt, Viện còn là cơ quan lựa chọn người nhận giải Nobel Y sinh hằng năm. Nhiều giảng viên và cựu sinh viên của viện là những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn trong y sinh học hiện đại.

Các đại biểu Viện Y học Karolinska dự cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Thụy Điển đối với sự phát triển của Việt Nam qua nhiều giai đoạn, trong đó có lĩnh vực y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Giới thiệu khái quát về tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, với vai trò là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang quan tâm đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống y tế; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học - công nghệ và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh trao đổi cùng Giáo sư Tobias Alfvén - Phó Hiệu trưởng, phụ trách Chương trình đào tạo tiến sĩ.

Trên cơ sở nhu cầu phát triển của ngành Y tế Nghệ An và thế mạnh của Karolinska, đồng chí Dương Đình Chỉnh đã trao đổi, đề xuất 4 nhóm nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Thứ nhất, hợp tác chuyên môn và đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ. Nghệ An mong muốn Karolinska hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành Y tế tỉnh; tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ của Nghệ An được tiếp cận các phương pháp, kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn tiên tiến, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh.

Thứ hai, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học. Đồng chí Dương Đình Chỉnh cho biết hiện nay có nhiều nhà khoa học, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Karolinska. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động kết nối khoa học và hợp tác nghiên cứu giữa hai bên. Tỉnh Nghệ An mong muốn Karolinska quan tâm, tạo điều kiện và nghiên cứu các hình thức hỗ trợ học bổng cho các bác sĩ, cán bộ y tế của Nghệ An có năng lực, tạo cơ hội tham gia học tập, nghiên cứu khoa học tại Karolinska, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu cao.

Thứ ba, trao đổi kinh nghiệm về quản trị bệnh viện và quản trị hệ thống y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Thụy Điển trong tổ chức, sắp xếp bộ máy và quản trị hệ thống y tế. Nghệ An hiện cũng đang tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực y tế. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những công cụ có vai trò quan trọng trong đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng cung cấp dịch vụ y tế. Đoàn công tác mong muốn được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của phía Karolinska và các chuyên gia Thụy Điển về quản trị y tế hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

Thứ tư, thúc đẩy hợp tác hai chiều trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên. PGS.TS Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, hợp tác cần được xây dựng theo hướng trao đổi, chia sẻ và phát huy thế mạnh của cả hai bên. Nghệ An có những tiềm năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng và nghiên cứu, điều trị các bệnh nhiệt đới. Tỉnh Nghệ An mong muốn được đón các giáo sư, chuyên gia và nhà nghiên cứu của Karolinska đến thăm, làm việc, tìm hiểu thực tiễn và trao đổi chuyên môn tại địa phương; qua đó mở ra những hướng nghiên cứu và hợp tác phù hợp với thế mạnh của mỗi bên.

Phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, TS.BS Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã thông tin thêm về thực trạng, định hướng phát triển của ngành Y tế Nghệ An và nhu cầu hợp tác quốc tế trong giai đoạn tới. Đồng chí bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học của Karolinska, nhất là trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và chia sẻ kinh nghiệm về quản trị y tế hiện đại. Đồng chí khẳng định ngành Y tế Nghệ An mong muốn sẵn sàng phối hợp, trao đổi để từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của hai bên.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Viện Y học Karolinska bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác tỉnh Nghệ An; đồng thời giới thiệu khái quát về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phía Karolinska đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với việc phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Các chuyên gia cũng cho rằng những nội dung hai bên trao đổi là cơ sở quan trọng để tiếp tục tăng cường kết nối, nghiên cứu các khả năng hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đầu mối liên hệ, tăng cường trao đổi thông tin và từng bước nghiên cứu xây dựng các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu, điều kiện và thế mạnh của mỗi bên. Tỉnh Nghệ An mong muốn thông qua sự kết nối của các giáo sư, chuyên gia và cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam tại Karolinska, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và y tế của Thụy Điển.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến các giáo sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu của Viện Y học Karolinska.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Đình Chỉnh trân trọng mời lãnh đạo, các giáo sư, chuyên gia và nhà khoa học của Karolinska đến thăm, làm việc tại Nghệ An, trực tiếp tìm hiểu hệ thống y tế, các cơ sở y tế và những tiềm năng hợp tác của địa phương.

Buổi làm việc là dịp quan trọng để tỉnh Nghệ An tăng cường kết nối với một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu y học uy tín hàng đầu của Thụy Điển; đồng thời mở ra những định hướng hợp tác cụ thể trong đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ; nghiên cứu khoa học; quản trị và chuyển đổi số y tế; cũng như phát huy thế mạnh của mỗi bên thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi hai chiều.