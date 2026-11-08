Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Văn Giáp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cùng các thành viên trong Đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Lê Thanh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch, Nguyễn Ngọc Điệp – Tham tán, Đỗ Quang Thái – Bí thư thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Lê Thanh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch, Nguyễn Ngọc Điệp – Tham tán, Đỗ Quang Thái – Bí thư thứ nhất tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Lê Thanh và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã dành thời gian đón tiếp Đoàn; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán trong việc cung cấp thông tin, kết nối các đối tác và hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong quá trình triển khai chương trình công tác tại Đan Mạch.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc.

Mong muốn tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với các đối tác Đan Mạch

Thông tin khái quát với Đại sứ quán về tình hình phát triển của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển theo hướng xanh, bền vững, ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh, Đan Mạch là quốc gia có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh nổi bật trong phát triển xanh, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực mà Nghệ An có nhu cầu hợp tác, tiếp cận kinh nghiệm và thu hút các nguồn lực quốc tế phục vụ quá trình phát triển trong thời gian tới.

Đặc biệt, Đoàn công tác bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 19 đến ngày 21/10/2026 đã tạo thêm động lực và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo đồng chí Dương Đình Chỉnh, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Đan Mạch đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đây là thời điểm thuận lợi để các địa phương, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Đề nghị Đại sứ quán làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trên bốn lĩnh vực trọng tâm

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An và những lĩnh vực Đan Mạch có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh hàng đầu, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, hỗ trợ tỉnh tăng cường trao đổi, kết nối và thúc đẩy hợp tác với các đối tác Đan Mạch, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm.

Thứnhất, vềpháttriểnđiệngióvànănglượngsạch. Nghệ An mong muốn Đại sứ quán quan tâm kết nối tỉnh với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Đan Mạch có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và các giải pháp năng lượng sạch.

Thông qua hợp tác với các đối tác Đan Mạch, tỉnh mong muốn tiếp cận kinh nghiệm về quy hoạch, quản lý, phát triển các dự án năng lượng tái tạo; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Thứhai, vềhợptácpháttriểnkinhtếbiển. Với tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế biển, Nghệ An mong muốn tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch trong quản lý, khai thác và phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Tỉnh mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Đan Mạch để nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp như kinh tế biển xanh, phát triển hệ thống cảng biển, logistics, dịch vụ biển, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứba, vềnôngnghiệpcôngnghệcaovàchếbiếnthựcphẩmsạch. Nghệ An mong muốn học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với các đối tác Đan Mạch trong ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh và các mô hình sản xuất theo hướng bền vững.

Đồng thời, tỉnh đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và đối tác có thế mạnh trong công nghệ chế biến, bảo quản thực phẩm, kiểm soát chất lượng và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển ngành chế biến thực phẩm sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Thứtư, vềhợptáctronglĩnhvực y tế, giáodụcvàđàotạonguồnnhânlực. Đây là một trong những nội dung được Đoàn công tác đặc biệt quan tâm.

Tỉnh Nghệ An mong muốn Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ kết nối với các bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học, cơ sở đào tạo và các tổ chức chuyên môn của Đan Mạch để thúc đẩy trao đổi chuyên môn, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong lĩnh vực y tế, Nghệ An mong muốn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn, học tập kinh nghiệm về quản lý bệnh viện, quản lý hệ thống y tế và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh mong muốn tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, trường đại học và tổ chức giáo dục của Đan Mạch; mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi sinh viên, giảng viên và các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh tặng quà lưu niệm tới Đại sứ Nguyễn Lê Thanh.

Pháthuyvaitròcầunốicủacơquanđạidiện Việt Nam tạiĐanMạch

Trao đổi với Đoàn công tác, đồng chí Đại sứ Nguyễn Lê Thanh đã chia sẻ một số thông tin về tình hình Đan Mạch, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch cũng như những lĩnh vực mà các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Đan Mạch có thế mạnh và quan tâm hợp tác.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại sứ đánh giá cao định hướng mở rộng hợp tác quốc tế của tỉnh Nghệ An; đồng thời nhấn mạnh, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An là đoàn công tác cấp địa phương đầu tiên của Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đan Mạch kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Đan Mạch vào tháng 10/2026. Điều này cho thấy sự chủ động của tỉnh Nghệ An trong việc nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới, tăng cường kết nối và cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam – Đan Mạch.

Đại sứ cho rằng, với những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển phù hợp, Nghệ An có nhiều cơ hội để tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác Đan Mạch trong những lĩnh vực có thế mạnh và mang tính bổ trợ lẫn nhau.

Trên cơ sở những đề xuất và nhu cầu hợp tác mà tỉnh Nghệ An đã trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và phát huy vai trò cầu nối, chủ động giới thiệu, kết nối tỉnh Nghệ An với các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và đối tác phù hợp của Đan Mạch.

Đặc biệt, Đại sứ cho biết Đại sứ quán sẽ quan tâm hỗ trợ Nghệ An thúc đẩy kết nối trong các lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu và Đan Mạch có thế mạnh như phát triển điện gió và năng lượng sạch; hợp tác phát triển kinh tế biển; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm sạch; y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những chia sẻ, trao đổi của đồng chí Đại sứ cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, đặc biệt trong vai trò kết nối giữa tỉnh với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác của Đan Mạch.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là những động lực mới được tạo ra từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Đan Mạch và việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, cùng sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán, đồng chí tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, y tế, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực sẽ từng bước được thúc đẩy theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Qua đó, góp phần cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, đồng thời tạo thêm những động lực mới cho quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.