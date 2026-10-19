Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người ở Thủ đô Mockva. Ảnh: PV

Trước khi thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đoàn đã đến dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người ở Thủ đô Mockva.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường mang tên Người ở Thủ đô Mockva. Ảnh: PV

Đây là bức tượng được một nghệ sĩ điêu khắc người Nga tạc và được khánh thành vào ngày 18/5/1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Mockva là công trình biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Huyền

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Huyền

Tại cuộc làm việc, gặp gỡ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã thông tin tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác tình hình thời sự trong nước, thế giới và đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị Việt - Nga.

Đại sứ nhấn mạnh đến một số lĩnh vực, nội dung trọng tâm, gặt hái được nhiều thành tựu trong quan hệ ngoại giao, hữu nghị giữa Việt Nam với Liên bang Nga những năm gần đây như: Văn hoá, giáo dục - đào tạo, du lịch, đặc biệt là ngoại giao. Việc miễn thị thực cho công dân Việt nhập cảnh có thể coi là động thái chưa từng có, thể hiện sự tin cậy, cởi mở trong quan hệ đối ngoại nhân dân của Nga đối với Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Ảnh: Thanh Huyền

Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh tế như nông nghiệp công nghệ cao, xuất nhập khẩu nông sản, thương mại cũng đang ngày càng phát triển và mở rộng.

Về hoạt động của kiều bào, Đại sứ cho biết: Không có con số chính xác vì số lượng không ổn định nhưng kiều bào Việt Nam sinh sống học tập ở Nga có khoảng 70-80 ngàn người, và 90% hoạt động ở Mockva. Công dân Việt ở Nga đa số kinh doanh nhỏ lẻ nhưng làm ăn tốt và hợp pháp. Tuy nhiên thời điểm này bà con gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng sau dịch Covid và chiến sự Nga - Ukraine.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc làm việc. Ảnh: PV

Đại sứ cũng khẳng định: Quan hệ Việt - Nga là hình mẫu trong đối ngoại giữa các nước, luôn tin cậy, tôn trọng lẫn nhau.

Báo cáo với Đại sứ về kết quả chuyến công tác tại Liên bang Nga từ ngày 12/10 đến nay, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa xuyên suốt của các hoạt động ở Saint Petersburg, Ulyanovsk hay Mockva của đoàn đều là đối ngoại nhân dân. Mặc dù bối cảnh có những khó khăn nhưng các hoạt động của đoàn ở Nga đã diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp. Đặc biệt là sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của chính quyền các tỉnh, thành đất nước bạn Nga mà đoàn tới thăm, làm việc.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Ảnh: PV

Nhân dịp này, đồng chí cũng đề đạt mong muốn của bà con kiều bào Nghệ An đối với việc tái thành lập hội đồng hương tại Mockva. Đồng chí mong Đại sứ quán hỗ trợ, kết nối chính quyền để sớm giúp tỉnh và bà con kiều bào ở đây có một tổ chức hội kết nối tình cảm quê hương, cùng giúp đỡ nhau sinh sống, học tập, lao động trên đất bạn.